Смачно, як у дитинстві: рецепт пишного манника на кефірі без борошна
Манник на кефірі — випічка до чаю з бюджетних продуктів, яку дуже легко готувати. Манник не тільки смачний, а й досить простий у приготуванні, що робить його ідеальним вибором для будь-якого випадку.
Пишний манник на кефірі — неймовірно ароматний і простий у приготуванні десерт. Ця страва відрізняється м'якою і ніжною текстурою і напевно сподобається і дітям, і дорослим, пише РБК-Україна.
Інгредієнти:
- манна крупа — 1 склянка;
- кефір — 1 склянка;
- цукор — 1 склянка;
- яйце — 2 штуки;
- розпушувач тіста — 1 чайна ложка;
- ванільний цукор — 1 пакетик;
- вершкове масло — 50 г;
- сіль — щіпка.
Читайте також:
Десерт із сиром і замороженими ягодами: простий рецепт апетитних ласощів
Ароматний пиріг із капустою: простий і дуже смачний рецепт
Шарлотка з яблуками та корицею в духовці: рецепт ароматної та бюджетної випічки
Приготування:
Крок 1. У глибокій мисці змішайте манну крупу та кефір, залиште на 30-40 хвилин, щоб манка набухла.
Крок 2. Збийте яйця з цукром до пишності, додайте ванільний цукор і дрібку солі.
Крок 3. Змішайте яєчно-цукрову суміш із набряклою манкою. Додайте розпушувач і ретельно перемішайте.
Крок 4. Форму для випічки змастіть вершковим маслом і викладіть у неї тісто.
Крок 5. Випікайте в попередньо розігрітій до 180°C духовці протягом 35-40 хвилин до золотистої скоринки.
Крок 6. Готовому маннику дайте охолонути, потім акуратно вийміть із форми.
Крок 7. Подавайте манник, прикрасивши за бажанням свіжими ягодами або цукровою пудрою.
Читайте також:
Печиво з мигдальними пластівцями
Пісочне печиво з горіхами та цедрою лимона
Рецепт печива "Мигдальне задоволення"