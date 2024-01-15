Як в Іспанії: рецепт справжнього гаспачо

Це страва іспанської кухні, основний інгредієнт якої – томати. Він легкий, але одночасно ситний.

Український ресторатор Євген Клопотенко ділиться рецептом популярної іспанської страви гаспачо.

ІНГРЕДІЄНТИ:

2 великих томати;

1 солодкий перець;

3 зубчики часнику;

2 гілочки петрушки;

½ перцю чилі;

2-3 гілочки мяти;

2 ст. л. оливкової олії;

2 ст. л. бальзамічного оцту;

3-4 скибочки багету;

cіль і перець за смаком.

Читайте також:

Рецепт вінегрету з авокадо та горіхами.

Рецепт караїмських пиріжків з картоплею.

Рецепт галушок із сирним соусом.

Для початку миємо 2 томати та робимо знизу кожного з них хрестоподібні надрізи.

Кипʼятимо воду в сотейнику та опускаємо томати з надрізами в киплячу воду на 1-2 хвилини.

Після цього акуратно знімаємо із них тонку шкірку. В Іспанії часто шкірку з овочів не знімають, адже в ній багато вітамінів, але без шкірки структура гаспачо буде ніжнішою. Євген Клопотенко радить другий варіант.

Нарізаємо томати та один солодкий перець довільними шматками. Після цього миємо 2 гілочки петрушки та 2-3 гілочки м'яти.

Перекладаємо томати з перцем, листочки м'яти й петрушки в блендер. Додаємо 3 зубчики часнику та половину перцю чилі. Можна використовувати весь перець чилі, але попередньо варто видалити з нього плодоніжку й насіння (якщо ви любите гостріше).

Додаємо перець і сіль за смаком, а також 2 ст. л. оливкової олії. Перебиваємо все разом у блендері.

Обсмажуємо 3-4 скибочки багету або білого батону на сухій пательні та скроплюємо трохи соняшниковою олією перед подачею. Хрусткі скибочки хліба можна зробити й в духовці при температурі 180 градусів, запікаючи 7 хвилин.

Перед тим, як подавати суп, потрібно охолодіть його – на кілька годин ставимо в холодильник. Подавати варто в замороженої тарілці – трохи змочити її водою та поставити в морозильну камеру на 10 хвилин. При подачі додаємо в суп 2 ст. л. бальзамічного оцту та кладемо зверху хрустку скибочку хліба.

Читайте також:

Рецепт домашнього квасу.

Рецепт салату з морквою та капустою.

Рецепт салату з куркою та ананасами.