Як на Закарпатті: рецепт бограчу від Євгена Клопотенка

Особливість страви полягає в поєднанні різних видів м’яса, овочів та обов’язково з використанням великої кількості копченої паприки. Зазвичай бограч готують на Закарпатті.

Український шеф-кухар Євген Клопотенко ділиться рецептом популярної на заході України страви.

ІНГРЕДІЄНТИ:

50 г сала;

800 г яловичини (лопатка або задня частина);

500 г картоплі;

2 томати;

2 солодкі перці;

1-2 цибулі ріпчасті;

10 г перцю чилі;

1 ч. л. паприки;

1 ч. л. копченої паприки (опціонально);

сіль і перець до смаку.

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Для початку нарізаємо 50 г сала слайсами, а потім ріжемо невеликими кубиками. Перекладаємо в жаровню і трохи обсмажуємо на маленькому вогні, поки не розтопиться жир.

Ріжемо 800 г яловичини великими порційними шматками.

Перекладаємо шматки яловичини до жаровні з салом та обсмажуємо до рум'яної скоринки, періодично помішуючи.

Чистимо 500 г картоплі. Краще брати невеличку та не розрізати. Якщо картопля велика, варто нарізати її великими кубиками. Додаємо її до м'яса.

Миємо два томати та нарізаємо великими кубиками.

Миємо два солодких перці, розрізаємо, забираємо насіння та плодоніжку. Нарізаємо великими кубиками.

Беремо 1-2 цибулини. Ріжемо на 4-6 великих частин.

Нарізаємо слайсами 10 г свіжого перцю чилі. Перекладаємо всі овочі до жаровні.

Додаємо 1 ч. л. звичайної паприки та 1 ч. л. копченої.

Якщо хочете отримати гуляш, тоді залийте овочі з м'ясом водою, але так, щоб вода покривала їх не повністю. Якщо любите страву, схожу більше на суп, тоді збільште кількість води. Посоліть і поперчіть до смаку. Варіть до готовності картоплі на маленькому вогні. Якщо ви готуєте бограч у духовці, то накрийте його кришкою та поставте на півтори години в духовку за температури 180 градусів.

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