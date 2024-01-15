Ремонт ванної: 9 найпоширеніших помилок, які можуть зіпсувати всю роботу

Ванна — специфічна кімната. Волога і вогкість, характерні для неї, вимагають правильного підходу у виборі матеріалу, плануванні ремонту та організації простору.

Ремонт ванної вимагає скрупульозного підходу і використання вологостійких матеріалів, з огляду на специфіку і призначення цієї кімнати. Однак багато хто в гонитві за економією або намагаючись все зробити швидше, припускається низки помилок, які потім виходять боком. Що це за помилки, у своєму блозі розповіла експертка з домогосподарства Марта Стюарт, поспілкувавшись із майстрами та дизайнерами.

Не розраховувати бюджет

Визначення бюджету — це перше, що слід зробити перед початком будь-якого проекту ремонту будинку.

"Наявність бюджету допоможе вам прийняти багато дизайнерських рішень, зрозуміти, на які елементи ви готові витратити гроші, і загалом почуватися задоволеними своїм проєктом. В ідеалі ваш бюджет має містити резерв на випадок перевитрати коштів або непередбачених витрат. Але якщо у вас немає такої гнучкості, бюджет також допоможе вам вирішити, де скоротити витрати, якщо це необхідно, в середині проєкту", — каже Тамара Хубінські, дизайнерка інтер'єрів і засновниця Tamara Hubinsky Interiors.

Відсутність плану

Завчасне планування дасть змогу уникнути проблем, що порушують робочий процес надалі.

"Ванна кімната — це пазл, що складається з функціональної та декоративної сантехніки, опалення, вентиляції, електрики, оздоблювальних матеріалів, аксесуарів і багато чого іншого. Більшу частину ремонтних робіт виконують у певному порядку, і відсутність потрібного предмета в потрібний час затримує весь проєкт", — продовжує Хубінські.

Ігнорувати облаштування додаткових місць для зберігання

Додавання місця для зберігання речей у ванній кімнаті є обов'язковим, тому потрібно приділити цьому пріоритетну увагу під час ремонту.

"Ми проводимо багато часу у ванній, тому важливо повною мірою використовувати доступний простір. Економія на зберіганні може зробити вашу ванну кімнату менш функціональною", — зазначає Керрі Келлі, креативна директорка Kerrie Kelly Design Lab.

Переконайтеся, що у вас достатньо місця для зберігання речей, які ви часто зберігаєте у ванній, наприклад косметики, туалетного приладдя, рушників і ліків. Зберігання може бути таким же простим, як встановлення гачків на стінах, щоб рушники не потрапляли на підлогу, або якісним, наприклад, у добре освітлених аптечках.

Не ігноруйте у ванній додаткове освітлення та місця для зберігання Фото: lifeforstock/Freepik

Забути встановити вентиляцію

Не забувайте враховувати вентиляцію під час планування ремонту ванної кімнати.

"Вентиляція забезпечує хороший повітрообмін, який швидко і легко виводить з приміщення неприємні запахи, вологу, шкідливі частинки і дрібний пил. Хороша вентиляція забезпечує приплив свіжого повітря і запобігає появі цвілі", — підкреслює Келлі.

Самостійний ремонт

Деякі проєкти ремонту ванної кімнати потребуватимуть професіоналізму, особливо коли справа стосується укладання плитки.

"Хоча укладання плитки може здатися простим, довірте її професіоналам. Роботу, зроблену своїми руками, буде набагато дорожче виправити, ніж дозволити професіоналам зробити її правильно з першого разу", — ділиться досвідом експерт.

Хороший установник скаже, скільки плитки слід замовити, щоб її не було забагато або замало, а також викладе плитку перед її затиранням, щоб за потреби скоригувати розкладку.

"Розріз плитки в незручному місці або неправильному розмірі — це помилка, яку важко виправити після того, як затирка застигне", — вказує Хубінські, тому це завдання краще довірити професіоналу.

Наймайте для ремонту професіоналів Фото: Freepik

Вибір занадто великої кількості стилів плитки

У ванній найчастіше плитка на підлозі, стінах і в душі, і в багатьох виникає спокуса використати багато всього різного і красивого.

"Занадто багато стилів плитки в одному просторі часто може бути поганим рішенням, тому виберіть свій стиль, щоб визначити правильну естетику плитки для вашого ремонту. Почніть з одного ключового елемента, такого як колір, тканина або матеріал, який визначає дух вашої ванної кімнати, а потім використовуйте його під час ухвалення рішення про укладання плитки", — радить Келлі.

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Не продумувати освітлення

Оскільки ванна — це місце, де багато хто проводить час, готуючись до нового дня, необхідно використовувати багаторівневе освітлення.

"Дехто вважає, що одного верхнього світильника або одного бра над дзеркалом буде достатньо, щоб освітити невелику ванну кімнату. Однак, навіть якщо кімната маленька, одного світильника часто буває недостатньо, тому використовуйте кілька шарів освітлення", — сказала Келлі.

Цього можна домогтися, використовуючи навколишнє освітлення для загального освітлення, розміщуючи стратегічно розташовані бра для конкретних завдань (наприклад, навколо дзеркала) і використовуючи акцентне освітлення для фокусних точок.

Економія на якісному оздобленні

Хоча оздоблення сантехніки та фурнітури, ймовірно, посідає останнє місце в списку пріоритетів ремонту ванної кімнати, воно відіграє важливу роль. "Якісне оздоблення забезпечує захист від корозії, засобів для чищення, зносу та іржі. Фурнітура та оздоблення найвищої якості прослужать все життя з мінімальним доглядом і максимальним задоволенням. Крім того, якісне оздоблення зробить все, від ваших шаф до туалету, більш розкішним", — підкреслює дизайнерка.

Вибір невідповідних матеріалів

Будьте уважні під час вибору матеріалів для ванни, душу, раковини і туалету.

"Як правило, я б уникала використання у ванній матеріалів, які реагують на агресивні хімікати або кислоти, що містяться в лосьйонах або засобах для купання. Наприклад, ванна з натурального каменю може бути втіленням розкоші, але не матиме сенсу в кімнаті, яку використовують маленькі діти. Склоподібна порцеляна або кераміка зі спеціальним оздобленням, як правило, є найкращими варіантами під час вибору матеріалу для унітазів, оскільки обидва вони легко чистяться та довговічні", — ділиться досвідом Хубінські.

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