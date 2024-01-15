Солодка ковбаска як у дитинстві — рецепт приготувати десерту, який могли собі дозволити наші батьки

Солодка ковбаска — десерт 90-х, який готували наші бабусі дітлахам, щоб хоч якось зробити їх життя солодшим. 90-ті були складним фінансовим періодом, тому жінки як могли вигадували різні страви та десерти, щою порадувати родину. Звісно всі вони були з бюджетних продуктів, або з того що є вдома.

І хоч цей період відкарбувався в їх памʼяті назавжди, все ж він залишив за собою приємні спогади дитинства. Наприклад, багато хто памʼятає смачну солодку ковбаску, якої завжди було мало. Ви точно хотіли б спробувати цей десерт 90-х від якого всі були в захваті. Рецепт простий у приготуванні, однак дуже смачний. Як приготувати смачну солодку ковбаску, розповіла господиня блогу "Смачно з Оксаною".

Інгредієнти

250 грамів улюбленого печива;

50 грамів волоських горіхів;

2 столові ложки какао;

4 столові ложки цукру;

90 грамів вершкового масла;

75 мілілітрів молока.

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Спосіб приготування

Крок 1

Візьміть улюблене печиво, або те, яке давно ніхто не їсть. Подрібніть його. Зробити це можна блендером, або ж руками. Важливо, не потрібно перебивати печиво в муку. Якщо навіть будуть відчутні шматочки, так потрібно і навіть правильно.

Крок 2

Очистити горіхи від шкаралупи, дістати ядерця і мілко нарізати ножиком. Перебивати блендером не потрібно. Горіх потрібно відчувати.

Крок 3

На вогонь відправте каструлю, туди додайте вершкове масло і почекайте поки воно розстане.

Крок 4

До масла додайте цукор, какао та молоко. Ретельно перемішайте та доведіть до кипіння. Вимикайте.

Крок 5

Додайте гарячу суміш до печива та горіхів і перемішайте до однорідності.

Крок 6

Підготуйте пергаментний папір або фольгу, висипте на неї отриману суміш і сформуйте ковбаску. З обох боків завʼяжіть краї і відправте наш десерт на 2-3 години в холодильник, до повного застигання.

Якщо ви досі не готували цей десерт вдома, спробуйте. Він легкий у приготуванні, для нього не потрібно багато інгредієнтів, а виходить дуже смачно.

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