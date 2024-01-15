Щоденні звички, які знижують тривожність

На вулиці 21 століття і все частіше кожен з нас стикається з симптомами тривожності. Вони зʼявляються через якісь особисті проблеми, але й нерідко на це впливає загальна ситуація в країні. Звісно, війна порушила немало людських кордонів, через що рівень тривожності серед населення значно виріс. Здавалося б, всі колись відчували тривожність. Однак, такий нібито звичайний симптом, здатен розбудити інші страшні хвороби.

Якщо не позбутися тривожності, можуть початися панічні атаки, нервові та навіть психологічні проблеми. Саме тому, прояви тривоги варто лікувати на початковій стадії. Психологиня Ярослава Марункевич розповіла, які звички варто ввести у ваше життя, щоб позбутися тривожності.

Фізична активність

Почніть ранок з фізичних вправ. Це не повинні бути силові навантаження, це швидше підтримка організму в формі, спосіб розслаблення та дихальні вправи, які добре борються з тривожністю.

Жодних екранів у першу годину після підйому

Важливо мінімізувати користування телефоном, комп'ютером і телевізором. Перш за все це стосується часу зранку. Дайте собі можливість помічати те, що навколо вас, а не одразу занурюйтесь в цифровий світ, де купа проблем, травм, горя, сліз та суму. Все це провокує тривожні розлади.

Візьміть за звичку брати телефон до рук після всіх ранкових ритуалів.

Відмовтеся від кави

Якщо ви відчуваєте, що часто почали тривожитися, то краще на певний час відмовитися від вживання кави. Так, вона бадьорить, дає енергію, але окрім цього, вона підсилює серцебиття, що може спровокувати тривожність.

Робіть щось креативне

Аби перемикнутися від проблем та тривоги, знайдіть для себе цікаве та креативне зайняття, яке допоможе перемикнути увагу і сконцентруватися на чомусь хорошому і позитивному.

Фото: pexels.com

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Танцюйте під улюблену музику

Музика добре лікує. Тому не відмовляйте собі в танцях і підспівуванні, будь ви на кухні, чи прибираєте в квартирі, або ж приймаєте ванну. Додайте до цього музику. Можна щось з улюбленого, або, наприклад, музику для медитацій. Це добре перемикає увагу і дає можливість розслабитися.

Смійтеся над кумедними відео

Намагайтеся дивитися позитивний контент. Вмикайте смішні відео і смійтеся вголос, якщо вас насмішило це.

Практикуйте медитацію або глибоке дихання

Медитація, йога — це доволі популярні нині способи перемикнутися від проблем. Вони добре допомагають відчути своє тіло, свої бажання та потреби. Тому спробуйте спочатку увімкнувши відео з ютубу, або ж зверніться до фахівців, які у цьому допоможуть.

Записуйте ваші тривожні думки

Якщо відчуваєте потребу, запишіть свої тривожні думки, або озвучте їх вголос і вам одразу стане трішки легше.

Говоріть собі щось приємне

Не забувайте про любов до себе. Зробіть щось, що вам подобається, говоріть собі компліменти, хваліть себе та обов'язково прислухайтеся до своїх бажань.

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