Улюблена страва з новим смаком: рецепт солодкого плову (відео)

Солодкого смаку цій страві надають сухфрукти. Приготуйте його до приходу гостей, і вони оцінять вашу кулінарну майстерність.

Плов – одна з найпопулярніших страв східної кухні, яку люблять та готують і в Україні. Його основу якого складає варений рис. Відмінною властивістю плову є його розсипчастість, що досягається дотриманням технології приготування рису і додаванням до плову тваринного або рослинного жиру, що перешкоджає злипанню крупинок. Однак якщо традиційний плов із спеціями та м'ясом їли практично все, то солодкий плов для багатьох – щось нове. Він готується дуже просто. Своїм рецептом цієї страви поділилася кулінарна блогерка Крістін Азізян.

Солодкий плов

Інгредієнти:

рис пропарений – 1,5 склянки;

родзинки обов'язково, курага та фініки за бажанням, (можна також чорнослив):

вершкове масло – 100 г.

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Спосіб приготування:

Рис відварити до готовності у підсоленій воді у пропорції 2 склянки води на склянку рису.

В окремій сковорідці на повільному вогні у вершковому (або топленому) маслі обсмажити промиті та просушені сухофрукти. Постійно помішуючи, обсмажуємо до набухання родзинок. Сковорідку краще накрити кришкою.

Додати готові сухофрукти до рису та перемішати. При подачі можна прикрасити гілочками м'яти.

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