Як приготувати гуакамоле — рецепт з цибулею та гострим перцем

Гуакамоле — відомий мексиканський соус на основі авокадо, який в Україні інтерпретували під намазку для тостів чи бутербродів, а іноді навіть під салат. Рецептів приготування цієї страви безліч, проте не всім подобається така страва.

Якщо ви колись куштували гуакамоле і воно вам не сподобалося, тоді дайте йому ще один шанс. Спробуйте приготувати цю страву за рецептом одеського кулінара Валерія Пономарьова, який готує її з додаванням червоної цибулі та гострого перцю.

Інгредієнти

120 г авокадо;

60 грамів помідорів;

40 грамів червоної цибулі;

кінза або петрушка (на вибір);

1 чайна ложка соку лимона;

чорний мелений перець;

⅓ чайна ложка гострого перцю;

сіль за бажанням.

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Спосіб приготування

Крок 1

Важливо правильно вибрати авокадо, воно повинно бути зрілим, м'яким та легко роздавлюватися вилкою. Для основи роздавіть авокадо вилкою, перебивши його в кашку. Зверху полийте соком лимона.

Крок 2

Помийте та наріжте дрібним кубиком помідор. Можна вибирати будь-який сорт, який ви любите, або маєте.

Крок 3

Червоний лук також подрібніть на милі кубики і додайте до авокадо та помідорів.

Крок 4

Зелень помийте і подрібніть дрібними шматочками. Можна брати кінзу, або якщо не любите замінити петрушкою.

Крок 5

Візьміть червоний перець, очистіть його від насіння і наріжте міленькими шматочками. Якщо ви не любите дуже гостре, то кількість червоного перцю можна відкоригувати за вашими смаковими вподобаннями.

Крок 6

Додайте свіжомелений чорний перець та за бажанням сіль. Все ретельно перемішайте і можна куштувати.

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