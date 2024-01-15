Найкращий засіб проти застуди: як приготувати вдома чай для зміцнення імунітету
Кубик такого засобу, розчинений у гарячій воді, зігріє та наповнить організм вітамінами та мікроелеєнтами. Вони зміцнять імунітет і допоможуть швидше впоратися із застудою.
Сучасна зима з її непередбачуваною та мінливою погодою, коли стовпчики термометрів стрибають із плюсу в мінус і назад, і застуди – нерозлучні супутники. Достатньо перемерзнути або спітніти і розстебнути куртку, як вірус не забариться вчепитися і зіпсувати вам не тільки самопочуття, а й поставити на паузу чимало дня. Щоб швидко зігріти організм та наповнити його вітамінами, рекомендуємо приготувати домашній протизастудний засіб, рецептом якого поділилася кулінарний блогер Христина Азізян. Воно підвищує імунітет і допомагає швидше подолати неприємні простудні явища, а найчастіше – і запобігти їм.
Вітамінний чай від застуди
Інгредієнти:
- великий апельсин – 1 шт.;
- лимон – 1 шт;
- очищений імбир — 100 г (можна і більше);
- мед – 3-4 ст. л;
- куркума – 1 год.
Спосіб приготування:
Цитрусові почистити, скласти в блендер, додати решту інгредієнтів і подрібнити. Масу, що вийшла, розлити у форми для льоду і відправити в морозилку. У цьому варіанті чай зберігається довше. Можна зберігати також у щільно закритій кришці баночці, але тоді термін зберігання буде коротшим.
Щоб приготувати напій, кубик чаю треба розчинити у гарячій воді.
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