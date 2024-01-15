Легка вправа, яка допоможе позбутися головного болю — знадобиться всього лише 3 хвилини

Біль в голові — це неприємний симптом, який може з’явитися в будь-який не зручний для вас час і не дає вільно насолоджуватися життям, чи працювати. Частіше за все ці симптоми можуть з’являтися через перевтому, недосипання, перепади тиску, стрес, а інколи при початкових етапах простудних захворювань. Однак є і безліч інших причин появи цього неприємного болю.

Звісно, частіше за все під час виникнення головного болю ми одразу тягнемо руку до аптечки, аби якомога скоріше його позбутися. Однак, є фізичні вправи, які допоможуть позбутися цього неприємного симптому без використання лікарських засобів. Які фізичні вправи можуть в цьому допомогти, розповів тренер Сергій Фальштинський.

Читайте також:

Як правильно прати і сушити кашеміровий светр

Як зварити мило в домашніх умовах

Як тактовно перервати неприємну розмову: 10 ефективних стратегій і фраз

Як позбутися головного болю?

Чотирма пальцями обох рук варто охопити себе за обличчя так, щоб потягнути пальцями скроні до гори. Цим часом варто додати рух нижньою щелепою в різні боки. Важливо поєднати ці два рухи — підіймати та опускати скроні пальцями рук і в цей час рухати в різні боки нижньою щелепою. Таку вправу потрібно проробити 12 разів.

Важливо, робити вправу повільно, щоб не порушити щелепні суглоби.

Як правильно зробити цю вправу дивіться на відео нижче.

Читайте також:

Як прибрати неприємний запах із взуття: прості поради

Використання спеціального пакета для прання: які речі потребують особливого догляду

Які люди приваблюють оточуючих: секрети комфортного спілкування