Надзвичайно смачний німецький мисливський шніцель: ароматна вечеря з грибним соусом

Один із традиційних німецьких варіантів рецепта — мисливський шніцель, який подають під однойменним грибним соусом.

Шніцелем називають порційний шматок злегка відбитого м'яса в щільному паніруванні зі збитого яйця і сухарів, який обсмажують на сковороді. Це класична страва австрійської та німецької кухні. Але австрійці вважають, що німці "псують" шніцель всілякими підливами, через що панірування стає не таким хрустким. Рецептом мисливського шніцеля під грибним соусом поділився сайт Shuba.

Класичний гарнір для шніцеля — картопля, з обов'язковою скибочкою лимона. Мисливський шніцель іноді подають із макаронами, але найчастіше можна зустріти подачу з картопляним пюре, картоплею фрі або картопляним салатом.

Інгредієнти

свинина або телятина — 4 порційні скибочки;

часник — 2 зубчики;

гірчиця — 10 г;

борошно пшеничне — 4 ст. л.;

печериці — 250 г;

цибуля ріпчаста — 1 шт.

сметана — 2 ст. л.;

олія соняшникова — 4 ст. л.;

сіль — за смаком;

перець чорний мелений — за смаком.

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Приготування

Крок 1

Тонкі скибочки м'яса помийте, обсушіть, злегка відбийте кухонним молотком, посоліть і поперчіть. Часник вичавіть через прес, змішайте з гірчицею й обмажте цією сумішшю кожен шматочок м'яса з усіх боків. Запаніруйте майбутні шніцелі в борошні й обсмажте в олії на розігрітій сковороді. Щоб вийшла рум'яна скоринка знадобиться приблизно по 5 хвилин для кожного боку.

Крок 2

Гриби наріжте слайсами, цибулю — дрібними кубиками.

Крок 3

Розігрійте сковорідку з рослинною олією. Обсмажте цибулю до прозорості, додайте гриби і готуйте ще кілька хвилин, поки гриби добре не пустять сік.

Крок 4

У невеликій мисці змішайте ложку борошна, сметану і трохи води. Додайте сіль, добре перемішайте до однорідності та вилийте отриману суміш у сковороду.

Крок 5

Зменшіть вогонь і готуйте соус ще приблизно 3 хвилини, поки він не загусне.

Крок 6

На порційні тарілки викладіть гарнір і готові шніцелі. Соус викладіть зверху на шніцель і подавайте страву гарячою.

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