Чари італійської кухні: полента з сирною короною та ароматною шинкою
Ця італійська полента з сучасним акцентом — чудовий вибір для вечері чи обіду, який здивує і порадує вас своїм неповторним смаком та елегантною подачею.
Дивовижний світ італійської кухні стане ближчим, коли ви приготуєте смачну поленту за цим рецептом. У ньому гармонійно поєднуються традиційні смаки та сучасні кулінарні ідеї. Рецептом італійської поленти з сиром і шинкою поділився сайт "Я Шеф-кухар".
Класична полента готується з кукурудзяної крупи. Цей рецепт доповнюють сири Гауда та Сулугуні, а також шинка та помідори, які всі разом створюють дуже яскраву смакову композицію.
Інгредієнти:
- кукурудзяна крупа дрібного помелу — 180 г;
- вода — 750 мл;
- сіль — 1 ч. л.;
- сир Гауда — 100 г;
- вершкове масло — 120 г;
- помідори — 345 г;
- сулугуні — 200 г;
- сушений базилік (зелений) — 0,5 ч. л.;
- рослинна олія — 15 мл;
- шинка — 100 г.
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Приготування
Крок 1
У товстостінній каструлі закип'ятіть воду, всипте поступово кукурудзяну крупу, посоліть і варіть постійно помішуючи до закипання. Після цього зменшіть вогонь і вимішуйте ще 15 хвилин. Наприкінці додайте вершкове масло і терту Гауду (залиште трохи для посипання), залиште ще на 3-4 хвилини і вимкніть вогонь.
Крок 2
Наріжте шинку, сулугуні та помідори на слайси завтовшки приблизно 5 мм. Використовуйте формочки для печива, щоб вирізати з них шматочки одного розміру і форми.
Крок 3
На пергаменті, змащеному вершковим маслом, розкладіть поленту. Другий аркуш пергаменту теж змастіть маслом, накрийте зверху поленту і розрівняйте. Щоб добре спресувати поленту, поставте зверху невеликий вантаж, наприклад, дерев'яну дошку. Залиште поленту під гнітом на 5-7 хвилин.
Крок 4
Із поленти виріжте шматочки такої ж форми та розміру, як шинка, сулугуні та помідори. Застеліть деко пергаментом, викладіть шматочки поленти. Складіть канапе зі слайсів шинки, помідорів і сулугуні. Шинку і томати чергуйте, помідори змащуйте додатково олією і присипайте сушеним базиліком. Сулугуні має бути верхнім шаром.
Крок 5
Розігрійте духовку до 200°C і відправте деко в духовку на 10-15 хвилин. За кілька хвилин до готовності посипте зверху тертою гаудою.
Крок 6
Викладіть готові башточки на тарілки, прикрасьте пір'ям зеленої цибулі.
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