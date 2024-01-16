16 січня 2024 року: святого Петра — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна ображати тварин, ходити на риболовлю і прати одяг. Якщо сьогодні мете заметіль — літо буде дощовим.

Що сталося цього дня:

Сьогодні православна церква вклоняється чесним веригам апостола Петра. Він був відомим провідником віри Христової та її щирим послідовником. Його одного разу закували в кайдани і помістили до в'язниці за віру.

У ніч перед судом постав перед ним Господь, розірвав ланцюги і вивів з ув'язнення Петра. Коли дізналися про це чудо християни, то взяли святі вериги, щоб зберегти їх як коштовність.

Що не можна робити 16 січня:

ображати домашніх тварин і худобу;

ходити на риболовлю;

виносити сміття з дому;

прати одяг.

Народні прикмети та повір'я:

мете заметіль — літо буде дощовим;

північний вітер на День Петра — до похолодання і морозів;

морозний день — літо буде спекотним і посушливим;

якщо ще залишилося багато запасів, значить, рік буде врожайним;

птахи літають дуже низько — скоро будуть опади.

День ангела святкують:

Петро, Максим, Леоніла, Іван, Георгій, Нестор, Зосим.

Народилися сьогодні:

1974 рік — Кейт Мосс, британська супермодель і актриса.

А також у цей день:

1909 рік — експедиція Ернеста Шеклтона відкрила південний магнітний полюс Землі;

1919 рік — у США набув чинності сухий закон;

1973 рік — "Луноход-2" вирушив у подорож поверхнею Місяця.