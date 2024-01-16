Секрети італійських господинь: як вибрати правильні макарони для смачної пасти
Навряд чи знайдеться людина, яка була б байдужою до пасти з яскравим соусом. Полиці супермаркетів повні макаронами різних виробників, і вибрати якісний продукт не таке вже й легке завдання.
Вибрати макарони може бути непросто. Але дотримуючись кількох простих порад, ви точно отримаєте на вечерю смачну пасту, а не просто злиплу грудку тіста. Як вибрати макарони хорошої якості і на що потрібно звертати увагу під час їхнього вибору, розповів вебпортал Ukr.Media.
На що звернути увагу під час вибору макаронів
Правильний склад
Італійці вважають, що у складі хороших макаронів можуть бути тільки борошно твердих сортів пшениці та вода. Більше ніяких інших компонентів у макаронах бути не повинно, за винятком кольорових добавок або спецій.
Потрібний сорт
Зверніть увагу також на сорт борошна. На упаковці правильних макаронів може бути написано, що вони зроблені з борошна:
- групи А;
- 1 класу;
- durum;
- пшениці твердих сортів,
- semolina di grano duro.
Тільки це вказує на те, що перед вами справжні макарони.
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Зовнішні ознаки
Макарони, з яких вийде справжня паста, повинні мати такі ознаки:
- гладку поверхню;
- жовтий (бурштиновий) колір;
- дрібні вкраплення через обробку зерна;
- рівний край.
Крім того, на відміну від виробів із м'яких сортів, в пакуванні не повинно бути жодних крихт сухого тіста.
Вартість продукту
Варто врахувати і вартість продукту. Очевидно, що справжні макарони з твердих сортів пшениці коштуватимуть дорожче, адже саме зерно для їх виготовлення має вищу ціну.
Як перевірити якість макаронів
Якість макаронів зовсім не важко перевірити в домашніх умовах. Якщо макаронні вироби легко ламаються руками — вони зроблені з м'яких сортів пшениці.
Крім того, якісні макарони у відвареному вигляді мають:
- добре тримати форму,
- не "розповзатися",
- не злипатися,
- зберігати бурштиновий колір.
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