Секрети італійських господинь: як вибрати правильні макарони для смачної пасти

Навряд чи знайдеться людина, яка була б байдужою до пасти з яскравим соусом. Полиці супермаркетів повні макаронами різних виробників, і вибрати якісний продукт не таке вже й легке завдання.

Вибрати макарони може бути непросто. Але дотримуючись кількох простих порад, ви точно отримаєте на вечерю смачну пасту, а не просто злиплу грудку тіста. Як вибрати макарони хорошої якості і на що потрібно звертати увагу під час їхнього вибору, розповів вебпортал Ukr.Media.

На що звернути увагу під час вибору макаронів

Правильний склад

Італійці вважають, що у складі хороших макаронів можуть бути тільки борошно твердих сортів пшениці та вода. Більше ніяких інших компонентів у макаронах бути не повинно, за винятком кольорових добавок або спецій.

Потрібний сорт

Зверніть увагу також на сорт борошна. На упаковці правильних макаронів може бути написано, що вони зроблені з борошна:

групи А;

1 класу;

durum;

пшениці твердих сортів,

semolina di grano duro.

Тільки це вказує на те, що перед вами справжні макарони.

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Зовнішні ознаки

Макарони, з яких вийде справжня паста, повинні мати такі ознаки:

гладку поверхню;

жовтий (бурштиновий) колір;

дрібні вкраплення через обробку зерна;

рівний край.

Крім того, на відміну від виробів із м'яких сортів, в пакуванні не повинно бути жодних крихт сухого тіста.

Вартість продукту

Варто врахувати і вартість продукту. Очевидно, що справжні макарони з твердих сортів пшениці коштуватимуть дорожче, адже саме зерно для їх виготовлення має вищу ціну.

Як перевірити якість макаронів

Якість макаронів зовсім не важко перевірити в домашніх умовах. Якщо макаронні вироби легко ламаються руками — вони зроблені з м'яких сортів пшениці.

Крім того, якісні макарони у відвареному вигляді мають:

добре тримати форму,

не "розповзатися",

не злипатися,

зберігати бурштиновий колір.

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