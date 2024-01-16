Рулетики з картоплею та перцем: рецепт смачної страви на кожен день

Для приготування цієї красивої та смачної страви вам знадобиться упаковка готового листкового тіста і мінімум часу.

Готується картопля в листковому тісті дуже просто. Це чудовий зручний перекус, і водночас таку страву не соромно поставити і на святковий стіл. Гості будуть у захваті. Рецептом картопляних рулетиків із листкового тіста поділився сайт "Один факт".

Інгредієнти

картопля — 4 шт;

цибуля ріпчаста — 1 шт;

перець болгарський — 2 шт;

тісто листкове — 1 упаковка;

яйце куряче — 1 шт;

сир — 80 г;

масло вершкове — 1 ст. л.;

сіль — за смаком;

перець чорний мелений — за смаком.

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Приготування

Крок 1

Очистіть картоплю, наріжте великими кубиками. Помістіть її в каструлю, залийте водою, приправте сіллю і варіть до повної готовності.

Крок 2

Очистіть і наріжте кубиком цибулю. Обсмажте її на рослинній олії протягом 3 хвилин. Очистіть перці від плодоніжок і насіння та наріжте їх соломкою. Додайте подрібнені перці до цибулі та обсмажте овочі ще протягом 10 хвилин.

Крок 3

Додайте до відвареної картоплі вершкове масло і розімніть її в пюре. Помістіть картоплю до обсмажених овочів і все перемішайте.

Крок 4

Натріть твердий сир на крупній тертці. На аркуші пергаменту або силіконовому килимку розкачайте листкове тісто. Розподіліть рівномірно овочеву начинку, яку зверху посипте тертим сиром.

Крок 5

Загорніть рулет за допомогою пергаменту або килимка. Защипніть краї та ножем поділіть рулет на порції. Викладіть рулетики на деко, попередньо застеливши його пергаментом або силіконовим килимком. Змастіть їх збитим яйцем за допомогою пензлика.

Крок 6

Випікайте рулетики в духовці, розігрітій до 180⁰С протягом 25-30 хвилин. Така випічка буде смачною як у гарячому, так і в холодному вигляді. Приємного апетиту!

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