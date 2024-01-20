Заморожені овочі виходять соковитими та смачними: топ-4 секрети правильного приготування

Приготувати заморожені овочі смачно — це швидко і зовсім нескладно. Потрібно тільки знати, як правильно їх готувати, щоб вони вийшли корисними та поживними.

Заморожені овочі — чудовий варіант обіду або вечері, особливо в осінньо-зимовий сезон, коли багатьом українцям не вистачає вітамінів. Така їжа стане їхнім смачним джерелом, адже сучасні методи збереження практично стирають різницю між замороженими та свіжими овочами за кількістю корисних речовин. Секретами правильного приготування заморожених овочів поділився онлайн-журнал Оdinfakt.

Секрет №1

Обираючи між замороженими овочами в пакеті й тими, які продаються на вагу, краще віддати перевагу другому варіанту. Річ у тім, що таким чином ви зможете візуально оцінити якість продуктів.

Секрет №2

Часу на приготування овочів у замороженому вигляді потрібно зовсім небагато. Найоптимальнішим способом їхнього приготування вважають:

варіння;

приготування на пару;

тушкування.

Секрет №3

Час на приготування заморожених овочів не має перевищувати 15-20 хвилин. Інакше вони будуть перевареними та втратять свій смак.

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Секрет №4

Наприкінці приготування заморожених овочів до них додають:

спеції;

прянощі;

сіль;

рослинну олію.

Найкраще використовувати для цього оливкову олію і набір італійських трав.

Так заморожені овочі стануть ідеальним гарніром для ваших улюблених страв.

Як приготувати заморожені овочів на сковороді

Крок 1

Дістаньте з морозилки потрібну вам кількість заморожених овочів. Розігрійте сковорідку на вогні та налийте в неї рослинну олію.

Крок 2

Висипте овочі в сковороду, коли добре прогріється олія. Обсмажте їх на сильному вогні протягом приблизно хвилини. Потім накрийте сковороду кришкою.

Крок 3

Зменшіть вогонь і додайте спеції. Протушкуйте овочі на невеликому вогні ще протягом 2-3 хвилин.

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