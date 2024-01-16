Як приготувати пісний майонез з яблук

Сезон свят майже минув, однак це не означає, що варто перестати готувати щось смачненьке. Завжди хочеться якогось незвичайного салатика, чи смачної страви. Частіше за все ми звикли готувати салати з майонезом, який ми звісно ж йдемо купувати в магазин. Однак, чи знали ви, що майонез легко готується вдома? І для його приготування потрібно вже й не так багато інгредієнтів.

Звісно, рецептів приготування майонезу існує десятки, однак сьогодні пропонуємо вам спробувати приготувати пісний майонез з додаванням яблук. Якщо ви скажете, що це неможливо, спробуйте приготувати його за рецептом господині Світлани.

Інгредієнти

100 грамів яблучного пюре;

150 мілілітрів рослинної олії;

1 чайна ложка цукру;

1 чайна ложка гірчиці;

щіпка солі.

Спосіб приготування

Крок 1

Для приготування пісного майонезу з яблук вам звісно знадобляться самі яблука. Орієнтовно знадобиться 3 середніх яблука. Краще за все обирати ароматні та трішки з кислинкою. Для приготування ідеально підходить сорт Антонівка чи Семеренка.

Яблука миємо, розрізаємо навпіл, виймаємо серединку і ставимо запікатися в духовку. Орієнтовний час приготування яблук 30 хвилин при температурі 170 градусів.

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Фото: Відкриті джерела

Крок 2

Після того як яблука приготуються дайте час їм охолонути, відділіть м’якоть від шкірки та покладіть в блендер. Фактично для основи пісного майонезу нам потрібне яблучне пюре. Ви звісно можете і підсмажити яблука на сковорідці, чи відварити на пару. Це вже за бажанням.

Крок 3

Далі необхідно до яблук додати інші інгредієнти — рослинну олію, цукор, сіль і гірчицю. Все ретельно перебити поки маса не набуде необхідної консистенції.

Крок 4

Обов’язково спробуйте майонез на смак, якщо яблука занадто кислі, можна додати ще цукру. Якщо ж навпаки яблука солодкі, то спокійно можна додати соку лимона. Також корегуйте смак солі.

Цей майонез можна їсти хоч кожен день і не боятися, що ви наберете зайвих кілограмів. На смак яблучний майонез нічим не поступається майонезу на яйцях. А якщо ним заправити олів'є, то вийде салат із тим самим присмаком яблука, як у кіно.

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