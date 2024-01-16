Як приготувати пісний майонез з яблук
Сезон свят майже минув, однак це не означає, що варто перестати готувати щось смачненьке. Завжди хочеться якогось незвичайного салатика, чи смачної страви. Частіше за все ми звикли готувати салати з майонезом, який ми звісно ж йдемо купувати в магазин. Однак, чи знали ви, що майонез легко готується вдома? І для його приготування потрібно вже й не так багато інгредієнтів.
Звісно, рецептів приготування майонезу існує десятки, однак сьогодні пропонуємо вам спробувати приготувати пісний майонез з додаванням яблук. Якщо ви скажете, що це неможливо, спробуйте приготувати його за рецептом господині Світлани.
Інгредієнти
- 100 грамів яблучного пюре;
- 150 мілілітрів рослинної олії;
- 1 чайна ложка цукру;
- 1 чайна ложка гірчиці;
- щіпка солі.
Спосіб приготування
Крок 1
Для приготування пісного майонезу з яблук вам звісно знадобляться самі яблука. Орієнтовно знадобиться 3 середніх яблука. Краще за все обирати ароматні та трішки з кислинкою. Для приготування ідеально підходить сорт Антонівка чи Семеренка.
Яблука миємо, розрізаємо навпіл, виймаємо серединку і ставимо запікатися в духовку. Орієнтовний час приготування яблук 30 хвилин при температурі 170 градусів.
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Крок 2
Після того як яблука приготуються дайте час їм охолонути, відділіть м’якоть від шкірки та покладіть в блендер. Фактично для основи пісного майонезу нам потрібне яблучне пюре. Ви звісно можете і підсмажити яблука на сковорідці, чи відварити на пару. Це вже за бажанням.
Крок 3
Далі необхідно до яблук додати інші інгредієнти — рослинну олію, цукор, сіль і гірчицю. Все ретельно перебити поки маса не набуде необхідної консистенції.
Крок 4
Обов’язково спробуйте майонез на смак, якщо яблука занадто кислі, можна додати ще цукру. Якщо ж навпаки яблука солодкі, то спокійно можна додати соку лимона. Також корегуйте смак солі.
Цей майонез можна їсти хоч кожен день і не боятися, що ви наберете зайвих кілограмів. На смак яблучний майонез нічим не поступається майонезу на яйцях. А якщо ним заправити олів'є, то вийде салат із тим самим присмаком яблука, як у кіно.
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