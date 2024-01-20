Насолода в кожному шматочку: запечений підчеревок у спеціях для справжніх гурманів

Щоб запечений підчеревок став кулінарним шедевром, потрібно знати кілька маленьких хитрощів і мати 3 години на приготування. При цьому зусиль від вас буде потрібно мінімум.

Ніжні шари сала і м'яса — що може бути кращим за запечений у духовці підчеревок? Приготуйте підчеревок з ароматними спеціями, покладіть тонку скибочку на шматочок свіжого хліба і насолоджуйтеся моментом! Рецептом ідеального поміченого підчеревка поділився сайт "Я Шеф-кухар".

Щоб підчеревок вийшов смачним, для початку потрібно вибрати хороший шматок. У хорошого підчеревка є кілька прошарків ніжно-рожевого м'яса, сало м'яке, а шкурка легко відривається від сала. Обов'язково понюхайте підчеревок — запах має бути приємним, в ідеалі — з легким ароматом серпанку від правильно обшмаленої шкурки.

Інгредієнти:

підчеревок — 1 кг;

часник — 5 зубчиків;

олія рослинна — 20 мл;

сіль — 15 г;

паприка — 10 г;

чорний мелений перець — 5 г;

білий мелений перець — 5 г;

червоний мелений перець — 3 г;

майоран — 3 г;

лавровий лист — 2 шт;

сода — 1 ч.л.

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Приготування

Крок 1

Вимийте підчеревок і обсушіть його паперовим рушником. Покладіть на дошку шкіркою донизу, накрийте харчовою плівкою і відбийте гладким боком кухонного молотка.

Крок 2

Змішайте соду з сіллю, натріть сумішшю тільки шкуру, загорніть у плівку і приберіть на годину в холодильник.

Крок 3

Змийте соду і сіль. Зробіть діагональні надрізи у двох напрямках по всій шкурі, щоб вийшли ромбики. Глибина надрізів приблизно 2 мм.

Крок 4

Половину часнику наріжте тонкими пластинками і нашпигуйте підчеревок. Для цього робіть тонким ножем глибокі проколи і вставляйте в отримані прорізи пластинки часнику.

Крок 5

Для маринаду змішайте олію з часником, що залишився, спеціями і подрібненим лавровим листом. Натріть підчеревину маринадом з усіх боків, покладіть у миску, накрийте плівкою і залиште на столі на півгодини.

Крок 6

Якщо у вас тонкий підчеревок, скрутіть його в рулет. Обв'яжіть підчеревок кулінарною ниткою, шпагатом або простими суворими бавовняними нитками. Загорніть підготовлений підчеревок спочатку в пергамент, а потім у фольгу.

Крок 7

Розігрійте духовку до 180°C і випікайте підчеревок на деку 60 хвилин. Потім розріжте фольгу і пергамент, щоб відкрити верх підчеревка, і готуйте ще півгодини.

Крок 8

Готовий підчеревок можна подавати як гарячим, так і холодним. У будь-якому разі — це дуже смачно! Наріжте його тонкими скибочками, викладіть на тарілку, прикрасьте зеленню і подавайте зі свіжим хлібом, гірчицею, хроном або аджикою.

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