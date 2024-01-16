Топ 3 смачних соуси на всі випадки життя
Соус — це додатковий компонент, який додає вишуканості, пікантності та незвичайного смаку будь-якій страві. Фактично це рідка приправа, яка доповнює страву. Рецептів приготування соусів є сотні, а то і навіть тисячі. Кожен з них по особливому смачний і підходить до тих чи інших продуктів.
Пропонуємо вам ознайомитися з трьома варіантами рецептів соусів, які ідеально підходять як до м’яса та риби, так і для заправки салатів, чи будь-яких інших страв, якими поділилися кулінари блогу stolsalatov.
Соус з оливками
Інгредієнти
- 1 банка зелених оливок;
- 3 зубчики часнику;
- 1 цибуля;
- пучок зелені;
- 2 столові ложки сметани;
- 3 столові ложки майонезу
Спосіб приготування
Помістіть в блендер всі вказані інгредієнти та перебийте до однорідної маси. Перекладіть в блюдце для соусу і можна подавати до м’яса чи риби. Також цей варіант спокійно можна додати до заправки салату. Соус додасть пікантності та незвичайного смаку.
Білий соус
Інгредієнти
- 3 столові ложки майонезу;
- 3 столові ложки сметани;
- 1 пучок кропу;
- 1 зубчик часнику;
- чорний перець на смак;
- 10 грамів волоського горіха;
- 1 столова ложка соусу Теріякі.
Спосіб приготування
Всі вказані інгредієнти потрібно поєднати між собою та збити в блендері до однорідної маси. Готово. Соус можна подавати до м’ясних чи рибних страв, а також він спокійно може стати варіантом заправки для салату.
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Рецепт універсальної заправки-соусу
Інгредієнти
- 10 зубчиків часнику;
- 1 слова ложка солі;
- 1 чайна ложка коріандру;
- 2 столові ложки паприки;
- 1 чайна ложка чорного перцю;
- 2 чайні ложки червоного перцю;
- 1 столова ложка цукру;
- 6 столових ложок олії.
Спосіб приготування
З’єднати всі сипучі інгредієнти та часник. Розігріти олію на вогні і нею залити приправи та часник. У результаті ви отримаєте універсальну заправку, соус і навіть можливий маринад.
Спробувавши ці рецепти, ви назавжди забудете, про майонез як заправку чи соус до будь-чого. Смачного.
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