Моркву залити водою, а олію розігріти - секрет приготування ідеально смачної моркви по-корейськи

Морква по-корейськи — смачний та вишуканий рецепт страви про яку в Кореї навіть ніхто не чув. У зимовий сезон це не просто одна додаткова страва на стіл, а й вдалий підхід наситити організм вітамінами, яких у моркві чимало.

Тому якщо ви досі не приготували моркву по-корейськи якраз варто це зробити за рецептом одеського шеф-кухаря Валерія Пономарьова. Він не просто поділився рецептом приготування страви, а ще й розповів, що потрібно зробити, щоб вона вийшла ідеально смачною.

Інгредієнти

500 грамів свіжої моркви;

1 столова ложка меленого коріандру;

2 столові ложки оцту;

1 чайна ложка цукру;

1/2 чайна ложка солі;

⅓ чайна ложка гострого червоного перцю (корегуйте на смак);

3 зубчики часнику;

4 столові ложки соняшникової олії (орієнтовно 60 мілілітрів).

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Спосіб приготування

Крок 1

Моркву необхідно почистити й помити. Після не потрібно одразу братися, щоб її натерти. Мало хто знає, але, щоб морква була хрусткою та соковитою перед приготуванням її потрібно замочити в холодній воді. Для цього достатньо буде 10-15 хвилин.

Якщо ви так ніколи не робили, то спробуйте, ви одразу побачите різницю.

Крок 2

Далі дістаємо моркву з води, яка набралася соковитості та стала хрумкою, і натираємо її на терці. Важливо, що за рецептурою повинно вийти саме 500 грамів вже натертої моркви, тому корегуйте інгредієнти на вагу.

Крок 3

Додаємо всі сипучі інгредієнти та ретельно перемішуємо.

Крок 4

Олію перш ніж додати до моркви потрібно розігріти на вогні. Мало хто так робить, але знайте, це ще один секрет смачної моркви по-корейськи. Якщо ніколи так не робили, тоді обов’язково спробуйте.

Крок 5

Додайте оцет та гарячу олію і все ретельно перемішайте.

Варто відзначити, що для більш насиченого смаку морква повинна промаринуватися протягом 12 годин. Важливо накрити її кришкою та помістити в холодильник.

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