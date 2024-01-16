Рецепт ситного жульєну від Євгена Клопотенка

Насправді жульєн — це не страва, а спосіб нарізки овочів тонкою соломкою, який колись вигадали у Франції. Сучасні французи жульєном можуть називати салати або супи з овочами, нарізаними таким способом.

Український шеф-кухар Євген Клопотенко ділиться рецептом ситної страви.

ІНГРЕДІЄНТИ:

400 г печериць;

250–300 г курки (філе зі стегна);

1 цибуля ріпчаста;

20 г вершкового масла;

1 ст. л. оливкової олії;

2 зубчика часнику;

100 г сиру брі;

100 г твердого сиру ;

50–100 мл вершків (33% жирності);

1–2 дрібки меленого мускатного горіху;

за смаком сіль та перець.

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Для початку розігріваємо духовку до 180 градусів. Два зубчика часнику чистимо та дрібно ріжемо. Одну цибулину чистимо і ріжемо середнім кубиком.

Гриби (400 г) миємо і ріжемо на шматочки середнього розміру.

Куряче філе (250 г) чистимо від жиру і ріжемо тонкими смужками.

Розігріваємо пательню із сумішшю вершкового масла (20 г) і 1 ст. л. оливкової олії.

Викладаємо до пательні порізані часник та цибулю і обсмажуємо 2–3 хвилини до прозорості.

Додаємо до цибулі порізані гриби і тушкуємо ще 3–4 хвилини.

Додаємо до пательні шматки курки, солимо за смаком і обсмажуємо ще протягом 4–5 хвилин.

Сир брі (100 г) ріжемо невеликими шматочками.

Додаємо до пательні шматочки сиру брі та 1–2 дрібки мускатного горіха. Тушкуємо приблизно хвилину, поки сир не розплавиться. Потім додаємо 50–100 мл вершків, регулюємо їхню кількість залежно від консистенції. Потрібно, щоб маса не була дуже рідкою, але і не стала сухою.

Перекладаємо суміш у форму для запікання необхідного розміру.

Перчимо за смаком і притрушуємо жульєн сиром, натертим на велику тертку (100 г), ставимо в духовку на 15–20 хвилин, поки сир не розтане і не візьметься золотавою скоринкою.

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