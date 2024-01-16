Як зробити натуральні освіжувачі повітря своїми руками: п'ять простих рецептів

Натуральні освіжувачі повітря — це не лише екологічний, а й креативний спосіб підтримувати приємний аромат у домі. Експериментуючи з різними інгредієнтами та їх поєднаннями, ви можете створити унікальні аромати.

В епоху підвищеної уваги до екології та здорового способу життя, натуральні освіжувачі повітря стають дедалі популярнішими. Вони не тільки безпечні для здоров'я, а й дають змогу створити затишну атмосферу в домі. Зробити освіжувач повітря своїми руками простіше, ніж здається, повідомляє Ivona.

Ось кілька простих і ефективних рецептів:

1 Освіжувач на основі цитрусових і спецій.

Інгредієнти: шкірка цитрусових (апельсин, лимон), кориця, гвоздика. Спосіб приготування:

залийте шкірку цитрусових і спеції водою;

доведіть до кипіння і зменшіть вогонь;

томіть на повільному вогні, додаючи воду в міру її випаровування. Цей освіжувач наповнить дім теплим ароматом цитрусів і спецій.

2. Ароматизовані свічки.

Інгредієнти: віск, натуральні ефірні олії (лаванда, м'ята, розмарин). Спосіб приготування:

розтопіть віск на водяній бані;

додайте кілька крапель обраної ефірної олії;

вилийте суміш у формочки та дайте застигнути. Ароматизовані свічки не тільки освіжать повітря, а й створять затишне світіння.

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3. Сухі ароматичні пакетики.

Інгредієнти: сушені квіти і трави, ефірні олії. Спосіб приготування:

змішайте сушені квіти і трави (лаванда, розмарин, м'ята);

додайте кілька крапель ефірної олії;

розкладіть суміш по маленьких тканинних мішечках або пакетиках. Сухі ароматичні пакетики можна розмістити в шафах, шухлядах або на полицях, вони видаватимуть легкий натуральний аромат.

4. Освіжувач повітря з використанням соди.

Інгредієнти: харчова сода, ефірні олії. Спосіб приготування:

змішайте склянку харчової соди з 10-15 краплями улюбленої ефірної олії;

розмістіть суміш у невеликому відкритому контейнері або на тарілці. Сода не тільки нейтралізує неприємні запахи, а й абсорбує вологу.

5. Натуральний освіжувач із водою та ефірними оліями.

Інгредієнти: вода, ефірні олії. Спосіб приготування:

змішайте воду з кількома краплями ефірної олії;

використовуйте суміш як спрей для текстилю та повітря. Цей спосіб особливо гарний для швидкого освіження кімнат.

Коли буде потрібен освіжувач для дому, дістаємо баночку з холодильника, збовтуємо її та знімаємо кришку. На поверхню води пускаємо запалену плаваючу свічку. І незабаром оселею рознесеться прекрасний запах від освіжувача, який ви зробили своїми руками.

Фото: pixabay.com

Для посилення ароматів у воду можна додати кілька крапель олій, наприклад, до апельсина підійде апельсинова або лимонна олія.

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