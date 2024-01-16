Поширена помилка: тирамісу чи тірамісу (відео)

Олександр Авраменко дав практичну пораду, як перевіряти написання іншомовних слів. Для цього варто запамʼятати просту фразу.

Український філолог Олександр Авраменко відповів, як правильно називати популярний десерт. Про це мовознавець розповів в одному зі своїх мініуроків.

Часто в громадських місцях пишуть "тірамісу", проте це є помилкою.

В іншомовних словах після "т" потрібно писати "и": математика, герметичний.

Перевірочною фразою є "Де ти зʼїси цю чашу жиру" (д, т, з, с, ц, ч, ш, ж, р). Після цих літер в іншомовних словах потрібно писати "и":

чипси, а не чіпси;

чизкейк, а не чізкейк;

тирамісу, а не тірамісу.

Олександр Авраменко

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Олександр Авраменко — це відомий український учитель, дослідник і популяризатор української мови, письменник, літературознавець, теле- і радіоведучий, який записав низку уроків, у яких навчає українців правильно розмовляти, викорінюючи суржик.

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