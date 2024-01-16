Як зробити бомбочку для ванни в домашніх умовах: шкіра буде м'якою і шовковистою
Після важкого робочого дня хочеться полежати в теплій воді. Знаючи, як зробити бомбочку, процедуру купання можна перетворити на незвичайну і приємну. Виготовити шипучку власноруч зможе кожна людина.
Бомбочки для ванни — це прекрасний спосіб зробити ваш вечір ще більш розслаблюючим і приємним. Вони не тільки наповнюють ванну кімнату чудовими ароматами, а й доглядають за шкірою, збагачуючи воду корисними оліями та екстрактами, повідомляє 4family.
Як легко і просто зробити бомбочки для ванни
Інгредієнти:
- харчова сода — 1 чашка;
- лимонна кислота — 1/2 чашки;
- кукурудзяний крохмаль — 1/2 чашки;
- морська сіль (тонкого помелу) — 1/2 чашки;
- рослинна олія (наприклад, мигдальна або кокосова) — 3 столові ложки;
- ефірні олії (за вашим вибором) — 10-20 крапель;
- харчовий барвник (за бажанням);
- вода в пульверизаторі;
- форми для бомбочок (можна використовувати форми для кексів або льоду).
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Приготування:
- У великій мисці змішайте харчову соду, лимонну кислоту, кукурудзяний крохмаль і морську сіль.
- В окремій маленькій мисці змішайте рослинну олію, ефірні олії та харчовий барвник.
- Повільно додайте олійну суміш у сухі інгредієнти, ретельно перемішуючи. Суміш має нагадувати вологий пісок.
- За необхідності, використовуйте воду з пульверизатора, щоб суміш стала досить вологою, щоб її можна було ущільнити.
- Наповніть сумішшю форми, переконавшись, що вона щільно ущільнена.
- Залиште бомбочки у формах на кілька годин або на ніч, щоб вони повністю застигли.
- Акуратно витягніть бомбочки з форм.
Додаткові поради:
- Для створення багатобарвних бомбочок розділіть суміш на кілька частин і пофарбуйте кожну в різні кольори, потім шарами покладіть у форму.
- Можна додати в бомбочки сушені квіти, трави або блискітки для додаткового ефекту.
- Зберігайте готові бомбочки в сухому місці в щільно закритій тарі. У разі потрапляння вологи, може початися реакція, тобто вона почне шипіти.
Домашні бомбочки для ванни — це не тільки кумедний і творчий процес, а й чудовий спосіб прикрасити ваш вечірній ритуал купання. Ці натуральні й ароматні кульки збагатять вашу ванну корисними інгредієнтами та зроблять шкіру м'якою і шовковистою. До того ж, вони можуть стати чудовим подарунком для друзів і близьких.
Дотримуйтесь цих простих інструкцій, і насолоджуйтеся чарівними моментами релаксації у своїй ванній!
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