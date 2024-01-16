Мінімум інгредієнтів та максимум смаку: рецепт горіхового безе

Євген Клопотенко пропонує використати ціле яйце, не відмовляючись від жовтка. Безе — вдалий варіант десерту до чаю чи кави.

Український шеф-кухар Євген Клопотенко ділиться оригінальним рецептом смачного десерту.

ІНГРЕДІЄНТИ:

4 яйця;

50 г волоських горіхів;

150 г цукрової пудри;

50 г цукрової пудри;

1/4 ч.л. солі.

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Для початку вмикаємо духовку розігріватися до 130 градусів без конвекції. Відділяємо білки та жовтки з 4 яєць, кладемо їх в окремі миски для збивання. У блендері подрібнюємо до стану крихти 50 г волоських горіхів.

Білки збиваємо впродовж 3-4 хвилин, потім всипаємо 150 г цукрової пудри та збиваємо до стійких піків.

Додаємо до білків горіхи та легенько мішаємо силіконовою лопаткою.

Жовтки збиваємо зі 50 г цукрової пудри, доки маса не побіліє. Обережно вводимо масу в білки за 2-3 підходи та легенько мішаємо силіконовою лопаткою.

Викладаємо на деко пергамент, за допомогою кондитерського мішка чи лижки формуємо безе і випікаємо його впродовж години.

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