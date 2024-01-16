Як сушити взуття, щоб не зіпсувати: варіанти та лайфхаки

Мокре взуття взимку не рідкість. Тож якщо після чергової прогулянки ви помітили, що ваше взуття промокло — його потрібно висушити.

Мокре взуття — це не тільки незручність, а й потенційна загроза для здоров'я ваших ніг і збереження самого взуття. Правильне сушіння взуття допоможе не тільки швидко його висушити, а й запобігає появі неприємного запаху, деформації та руйнуванню матеріалу, повідомляє Ivona.

Безпечні та ефективні способи сушіння взуття:

1. Використання газет.

Простий і перевірений часом метод. Зім'яті аркуші газети вбирають вологу, не допускаючи її скупчення всередині взуття. Просто наповніть взуття газетами і залиште на кілька годин, періодично замінюючи їх на сухі.

2. Сушіння за кімнатної температури.

Уникайте сушіння взуття на радіаторах опалення або інших джерелах високої температури. Це може призвести до втрати форми та тріщин на матеріалі. Краще залишити взуття сохнути природним чином у добре провітрюваному місці.

3. Спеціальні електричні сушарки.

Електричні сушарки для взуття — ефективний і безпечний спосіб. Вони рівномірно розподіляють тепло, запобігаючи перегріванню та деформації взуття.

4. Сіль для сушіння.

Сіль — ще один ефективний абсорбент. Засипте трохи солі в старі шкарпетки або панчохи і помістіть їх у взуття на ніч. Вранці ваше взуття буде сухим.

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5. Використання вентилятора.

Якщо у вас є звичайний підлоговий або настільний вентилятор, можна використовувати його для сушіння взуття. Просто направте потік повітря на взуття, розташувавши його на безпечній відстані від вентилятора.

6. Знімні устілки.

Якщо у вашому взутті є знімні устілки, виймайте їх для швидшого сушіння. Устілки можна висушити окремо, що значно прискорить процес.

7. Пакети із силікагелем.

Ці маленькі пакети, які часто знаходяться в новому взутті або сумках, відмінно вбирають вологу. Розмістіть кілька таких пакетів усередині взуття, щоб прискорити процес сушіння.

8. Фен на холодному режимі.

Використання фена може бути ефективним, якщо вибрати холодний режим. Тепле повітря може деформувати взуття, особливо якщо воно з делікатних матеріалів.

9. Мішечки з рисом.

Так само, як і силікагель, рис відмінно вбирає вологу. Заповніть старі шкарпетки або тканинні мішечки рисом і помістіть їх у взуття на ніч.

10. Регулярне чищення та догляд.

Підтримка взуття в чистоті та хорошому стані також сприяє його швидкому висиханню. Бруд і пил ускладнюють "дихання" матеріалу, що збільшує час сушіння.

Додаткові поради:

не сушіть взуття на сонці, інакше його колір може стати бляклим;

не ставте взуття на батарею або камін, оскільки це може сприяти розсиханню;

місце для сушіння взуття теж варто підбирати ретельніше — там має бути хороша циркуляція повітря.

Правильне сушіння взуття — це не тільки питання комфорту, а й турботи про збереження ваших улюблених пар взуття. Використовуючи ці прості та доступні методи, ви можете ефективно і безпечно висушити взуття, уникаючи пошкоджень і деформації. Пам'ятайте, що терпіння і правильний догляд — ключ до довговічності та гарного стану ваших черевиків і чобіт.

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