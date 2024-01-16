Філолог розповів, чому не варто говорити слово "бомж" (відео)
Слово вже потрапило до окремих словників. Втім, воно є помилковим для української мови.
Філолог Олександр Авраменко відповів, чи існує в українській мові слово "бомж". Про це відомий педагог розповів в одному зі своїх експрес-уроків.
Слово вже потрапило до окремих словників, проте "бомж" — це російська абревіатура (без определенного места жительства).
Українською воно ж звучатиме як "бпмп", що робить його важко прочитуваним.
Тому краще використовувати вже наявні в українській мові слова для опису людини без постійного житла — безхатько, безхатченко.
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Олександр Авраменко — це відомий український учитель, дослідник і популяризатор української мови, письменник, літературознавець, теле- і радіоведучий, який записав низку уроків, у яких навчає українців правильно розмовляти, викорінюючи суржик.
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