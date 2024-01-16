Рецепт яблучного пирога на кефірі

У складі яблук є багато клітковини і води, тому вони здатні швидко позбавити почуття голоду. Така випічка стане і смачною, і корисною.

Український шеф-кухар та ресторатор Євген Клопотенко ділиться рецептом смачного яблучного пирога на кефірі.

ІНГРЕДІЄНТИ:

2 яйця;

200 г цукру;

1 ч. л. ванільного цукру;

250 мл кефіру;

50 г вершкового масла (+ 20 г додатково для змазування форми);

250 г борошна;

1 дрібка солі;

1 ч. л. розпушувача;

2-3 яблука твердих сортів;

1 ч. л. меленої кориці;

1 ст. л. цукрової пудри.

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Для початку розігріваємо духовку до 180 градусів. Змішуємо в мисці 2 яйця й 200 г цукру.

Додаємо дрібку солі та 1 ч. л. ванільного цукру. Ретельно збиваємо суміш віничком.

Додаємо 50 г м'якого вершкового масла та перемішуємо масу до отримання однорідної консистенції.

Вливаємо в миску 250 мл кефіру. Знову перемішуємо віничком до повного об'єднання.

Додаємо до маси 1 ч. л. розпушувача та перемішуємо віничком.

Просіюємо 250 г борошна через сито та додаємо його в миску, постійно перемішуючи суміш віничком.

Добре мішаємо масу до однорідного стану. Готове тісто повинно вийти досить густим (як дуже густа сметана).

Беремо форму для випікання діаметром 20-22 см і застелаємо її пергаментом. Змащуємо форму всередині 20 г вершкового масла.

Беремо 2-3 яблука, миємо, нарізаємо часточками завтовшки приблизно 0,5 см.

Вливаємо все тісто у форму для випікання, щоб воно рівномірно розподілилося по ній.

На тісто викладаємо часточки яблук віялом так, щоб вони покрили весь пиріг.

Посипаємо яблука зверху 1 ч. л. меленої кориці та випікаємо 50 хвилин. Готовність можна перевірити дерев'яною шпажкою. Перед подачею варто посипати пиріг цукровою пудрою.

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