Магія української кухні: чарівний курник із млинцями, м'ясом, грибами та рисом

Курник не просто пиріг, він є частиною культурної спадщини України. Його рецепти передаються з покоління в покоління, символізуючи сімейні цінності та традиції.

Курник — це традиційний український пиріг, який часто готують як святкову страву. Цей пиріг має багату історію і є однією із знакових страв української кухні. Рецептом класичного курника поділився сайт "Я Шеф-кухар".

Курник готується у вигляді закритого пирога з начинкою, верх якого прикрашають візерунками або плетінкою з тіста. Рецепти курника можуть варіюватися залежно від регіону України, відображаючи місцеві кулінарні традиції та вподобання.

Найпоширеніший варіант начинки — курка, звідси й назва страви. Також часто додаються млинці, картопля, гриби, цибуля, іноді рис, яйця та сметана. У деяких рецептах можуть використовуватися багато шарів різних начинок.

Інгредієнти:

борошно — 480 г;

вершкове масло — 100 г;

яйця — 6 шт;

молоко — 50 мл;

сметана 20% — 290 г;

сода — 5 г;

оцет — 10 мл;

куряче філе — 700 г;

печериці — 400 г;

цибуля ріпчаста — 1 шт;

стебла зеленої цибулі — 5 шт;

кріп — 5 гілочок;

рис — 150 г;

перець чорний мелений — 5 г;

сіль — 10 г;

вода — 125 мл;

цукор — 10 г;

рослинна олія — 50 мл.

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Приготування

Крок 1: Приготуйте начинки

Зваріть рис до напівготовності, а яйця — круто. Яйця натріть на дрібну тертку або розімніть виделкою. Змішайте рис із яйцями, додайте дрібно нарізану зелену цибулю і трохи солі.

Відваріть куряче філе, остудіть у бульйоні, наріжте соломкою. Розігрійте сковорідку з рослинною олією, обсмажте цибулю до прозорості, додайте курку. Обсмажуйте курку з цибулею ще хвилин 5, періодично помішуючи, додайте сметану, кріп, посоліть і готуйте ще кілька хвилин.

Гриби дрібно наріжте на довільні шматочки. Обсмажте в олії до напівготовності.

Крок 2: Спечіть млинці

Замісіть млинцеве тісто з борошна, яєць, води та рослинної олії.

Дайте тісту постояти 15-20 хвилин.

Спечіть тонкі млинці. Для першого млинця змастіть сковороду олією.

Крок 3: Замісіть тісто

Розітріть розм'якшене вершкове масло з борошном до стану крихти.

В окремій мисці змішайте молоко, сметану, яйця, цукор і сіль.

Вилийте суміш у борошно з маслом, додайте гашену оцтом соду і замісіть однорідне тісто.

Накрийте тісто і дайте йому відпочити півгодини.

Крок 4: Зберіть курник

Підготуйте роз'ємну форму для пирога за діаметром як ваші млинці. Застеліть дно папером для випічки.

Відокремте одну третину тіста. Більший шматок розкачайте завтовшки 0,5 см і викладіть його у форму так, щоб краї трохи звисали через бортики.

Зберіть начинку курника пошарово: млинець, рис із яйцями, млинець, курка з цибулею, млинець, гриби, млинець.

Менший шматок тіста розкачайте завтовшки 1 см, накрийте пиріг зверху і добре защипніть краї. Зайве тісто обріжте.

З обрізків тіста зробіть прикраси у вигляді квітів, листя або якихось фігурок.

Змастіть поверхню пирога збитим жовтком, викладіть прикраси та змастіть усю поверхню курника ще раз.

У центрі пирога зробіть надріз хрест-навхрест приблизно 2 см, щоб під час випікання пара могла вільно виходити і пиріг не порвався.

Крок 5: Спечіть курник

Розігрійте духовку до 220°C (або до 200°C у режимі конвекції)

Випікайте курник півгодини на середньому рівні духовки. 30 хвилин.

Готовий курник обережно дістаньте з форми й остудіть на решітці.

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