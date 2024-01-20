Безглютенові хрусткі хлібці з насінням: здоровий і смачний перекус

Хлібці — прекрасний вибір для тих, хто шукає смачні та поживні альтернативи звичайному хлібу.

Спробуйте приготувати вдома хрусткі злакові хлібці, багаті гарбузовим і соняшниковим насінням, кунжутом і насінням льону. У цьому рецепті використовуються кукурудзяне та вівсяне борошно, що робить хлібці безглютеновими. Це чудовий вибір для корисного перекусу щодня. Ви можете адаптувати рецепт, додаючи різні наповнювачі на ваш смак. Рецептом безглютенових хлібців поділився сайт "ЯБ Поїла".

Інгредієнти:

насіння соняшнику — 100 г;

кунжут — 75 г;

льон — 75 г;

насіння гарбузове — 50 г;

борошно кукурудзяне — 75 г;

борошно вівсяне — 75 г;

сіль — 1 ч. л.;

олія рослинна — 40 мл;

вода — 250 мл.

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Приготування

Крок 1

Змішайте в мисці все насіння.

Крок 2

Додайте обидва види борошна і сіль.

Крок 3

Влийте рослинну олію, перемішайте ложкою.

Крок 4

Поступово додайте воду кімнатної температури, можливо, буде потрібно від 250 до 300 мл.

Крок 5

Тісто має вийти злегка рідким.

Крок 6

На деко, застелене пекарським папером, рівномірно розподіліть тісто. Випікайте 10 хвилин за 200°C.

Крок 7

Після цього наріжте хлібці і продовжуйте випікати за 160°C ще 20-30 хвилин для хрусткої текстури.

Крок 8

Залиште хлібці в духовці до повного охолодження для додаткового підсушування.

Ці ароматні та хрусткі хлібці з насінням стануть чудовим і корисним перекусом, особливо для тих, хто піклується про своє харчування.

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