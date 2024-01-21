Насипний пиріг із яблуками та корицею: чудовий варіант для новачків

Яблучний пиріг — справжня знахідка для любителів простої та вдалої домашньої випічки без особливого клопоту. Готується він гранично легко і просто.

Насипний пиріг із яблуками та корицею — це неймовірно смачний десерт, який потішить вас і ваших близьких. Апетитна хрустка скоринка, ароматні яблука та нотки кориці створюють ідеальне поєднання, пише 1000.menu.

Інгредієнти:

яблука — 4-5 штук;

цукор — 100 г (можна частину замінити коричневим цукром);

кориця — 1 чайна ложка;

борошно пшеничне — 200 г;

вершкове масло (холодне) — 100 г;

яйце куряче — 1 штука;

розпушувач тіста — 1/2 чайної ложки;

сіль — щіпка.

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Приготування:

Крок 1. Яблука очистіть від шкірки, видаліть серцевину і наріжте тонкими часточками. Змішайте яблука з 50 г цукру та корицею.

Крок 2. У мисці змішайте борошно, цукор, що залишився, розпушувач і сіль.

Крок 3. Додайте холодне нарізане на кубики вершкове масло до сухих інгредієнтів і перетріть усе в крихту.

Крок 4. Вбийте яйце і швидко замісіть тісто (не перемішуйте занадто довго).

Крок 5. Викладіть 2/3 тіста у форму, утворюючи бортики. На тісто рівномірно розподіліть яблука.

Крок 6. Тісто, що залишилося, розкришіть зверху на яблука.

Крок 7. Випікайте в попередньо розігрітій до 180°C духовці близько 40-45 хвилин до золотистої скоринки.

Подавайте насипний пиріг із яблуками та корицею теплим або остиглим.

Він стане чудовим доповненням до ранкового чаю або вечірньої кави. Цей пиріг не тільки потішить вас своїм чудовим смаком, а й наповнить дім затишним ароматом яблук і кориці.

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