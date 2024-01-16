Рецепт класичного тирамісу від Євгена Клопотенка
З італійської "тирамісу" перекладається як "підніми мене". Традиційно десерт подають охолодженим до чашечки еспресо.
Український шеф-кухар та ресторатор Євген Клопотенко ділиться рецептом смачного десерту тирамісу.
ІНГРЕДІЄНТИ:
- 150 мл кави;
- 25 мл рому (чи коньяку);
- 4 жовтки;
- 4 ст. л. цукру;
- 200 мл вершків 33%;
- 250 г сиру маскарпоне;
- 100 г печива савоярді;
- 2 ст. л. какао-порошку.
Читайте також:
Рецепт вінегрету з авокадо та горіхами.
Рецепт караїмських пиріжків з картоплею.
Для початку варимо 150 мл кави. Додаємо до неї 25 мл рому, добре мішаємо.
Відокремлюємо 4 жовтки від білків і перекладаємо їх у вогнетривку миску. Додаємо до жовтків 4 ст. л. цукру. У невеликий сотейник набираємо води на половину об’єму, доводимо її до кипіння, знижуємо вогонь до середнього та ставимо зверху миску з жовтками і цукром. Якщо миска дном занурюється у воду, злийте так, щоб вони не торкалися.
Після цього збиваємо суміш віничком, прогріваючи масу. Жовтки мають побіліти та стати однорідно густими (в ідеалі дійти до 65 градусів). Знімаємо миску з парової бані та даємо охолонути до кімнатної температури.
Поки жовтки остигають, в глибоку миску чи чашу для блендера виливаємо 200 мл вершків і збиваємо їх міксером чи блендером з насадкою віничок до утворення стійких піків. Перші 30 секунд збиваємо на невеликій швидкості, а потім перемикаємось на максимальну. Збиваємо по колу, щоб насичувати вершки киснем.
Зʼєднуємо вершки з жовтками та 250 г сиру маскарпоне. Легенько мішаємо інгредієнти силіконовою лопаткою.
На дно склянок викладаємо чверть крему. Печиво савоярді вмочуємо в каву з ромом і викладаємо на крем в один шар. Покриваємо печиво ідентичним шаром крему і викладаємо другий шар печива. Далі крем, останній шар печива і знову крем.
Ставимо ємність з десертом в холодильник мінімум на 4 години. Перед подачею посипаємо десерт какао.
Читайте також:
Рецепт салату з морквою та капустою.
Рецепт салату з куркою та ананасами.