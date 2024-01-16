Рецепт класичного тирамісу від Євгена Клопотенка

З італійської "тирамісу" перекладається як "підніми мене". Традиційно десерт подають охолодженим до чашечки еспресо.

Український шеф-кухар та ресторатор Євген Клопотенко ділиться рецептом смачного десерту тирамісу.

ІНГРЕДІЄНТИ:

150 мл кави;

25 мл рому (чи коньяку);

4 жовтки;

4 ст. л. цукру;

200 мл вершків 33%;

250 г сиру маскарпоне;

100 г печива савоярді;

2 ст. л. какао-порошку.

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Для початку варимо 150 мл кави. Додаємо до неї 25 мл рому, добре мішаємо.

Відокремлюємо 4 жовтки від білків і перекладаємо їх у вогнетривку миску. Додаємо до жовтків 4 ст. л. цукру. У невеликий сотейник набираємо води на половину об’єму, доводимо її до кипіння, знижуємо вогонь до середнього та ставимо зверху миску з жовтками і цукром. Якщо миска дном занурюється у воду, злийте так, щоб вони не торкалися.

Після цього збиваємо суміш віничком, прогріваючи масу. Жовтки мають побіліти та стати однорідно густими (в ідеалі дійти до 65 градусів). Знімаємо миску з парової бані та даємо охолонути до кімнатної температури.

Поки жовтки остигають, в глибоку миску чи чашу для блендера виливаємо 200 мл вершків і збиваємо їх міксером чи блендером з насадкою віничок до утворення стійких піків. Перші 30 секунд збиваємо на невеликій швидкості, а потім перемикаємось на максимальну. Збиваємо по колу, щоб насичувати вершки киснем.

Зʼєднуємо вершки з жовтками та 250 г сиру маскарпоне. Легенько мішаємо інгредієнти силіконовою лопаткою.

На дно склянок викладаємо чверть крему. Печиво савоярді вмочуємо в каву з ромом і викладаємо на крем в один шар. Покриваємо печиво ідентичним шаром крему і викладаємо другий шар печива. Далі крем, останній шар печива і знову крем.

Ставимо ємність з десертом в холодильник мінімум на 4 години. Перед подачею посипаємо десерт какао.

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