Втамовують голод і додають сил: як приготувати енергетичні батончики вдома

Крім вівсянки, до батончиків можна додати сухофрукти на свій смак, горіхи та насіння. Такі батончики добре втамовують голод і надають енергії.

Енергетичні батончики здатні поповнювати запаси енергії в організмі та добре втамовують голод. Вони чудово підходять спортсменам, яким потрібні сили перед тренуваннями, людям, які мають справу з регулярними значними фізичними навантаженнями, і просто для підтримки активності всім іншим. Приготувати їх дуже легко і в домашніх умовах. Як це зробити, розповіли в кулінарному блозі "Рецепти щодня".

Енергетичні батончики

Інгредієнти:

вівсяне борошно — 40 г;

вівсяні пластівці — 40 г;

мед — 60 г;

горіхова паста — 40 г;

сухофрукти — 30 г.

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Спосіб приготування:

Вівсяні пластівці та вівсяне борошно змішати з горіховою пастою і медом або сиропом до однорідності. В ідеалі отримана маса має добре ліпитися і тримати форму.

Сухофрукти нарізати на дрібні шматочки. Для батончиків підійдуть курага, чорнослив, родзинки, фініки, ківі та інші сухофрукти. Туди ж можна додати будь-яке насіння: соняшникове, гарбузове, лляне, насіння чіа, кунжут. Не зайвими будуть і горіхи: мигдаль, волоські горіхи, все, що вам подобається.

Вмішати сухофрукти, насіння та горіхи до решти інгредієнтів.

Викласти масу на папір для випічки, сформувати ковбаску. Можна змастити руки рослинною олією або формувати батончики мокрими руками, тоді маса не прилипатиме.

Нарізати на порційні батончики, і готово. Дайте їм підсохнути.

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