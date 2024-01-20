Різнобарвне суфле з індички: ніжне і смачне частування для малюків

Страва — чудове рішення для батьків, які піклуються про здорове харчування своїх дітей. Крім того, готується вона швидко і просто. Її приготування займе у вас менше години.

Суфле з індички стане ідеальним вибором для дитячого обіду. Ця страва не тільки смачна та ніжна, вона чудово урізноманітнює раціон малечі та забезпечить її корисною та поживною їжею. Рецептом різнобарвного суфле з індички поділився сайт Smachno.ua.

Інгредієнти:

фарш з індички — 400 г;

кабачки — 200 г;

морква — 200 г;

буряк — 150 г;

яйця — 2 шт;

вершки — 50 мл;

петрушка — 30 г.

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Приготування

Крок 1

Розділіть яйця на жовтки та білки і збийте їх окремо.

Крок 2

Подрібніть кабачок у блендері. Можна взяти заморожені овочі. Змішайте білки та жовтки, додайте вершки, кабачкову масу та фарш. Ретельно перемішайте. Не соліть. Замість солі використовуйте трохи сушеної зелені кропу та петрушки.

Крок 3

Розділіть отриману масу на три частини. У першу додайте подрібнену моркву, у другу — подрібнений буряк, а в третю — дрібно посічену петрушку. Моркву і буряк можна подрібнити в блендері до стану пюре, натерти на тертці або порізати дрібним кубиком. Обирайте варіант, який вам більше до вподоби.

Крок 4

Різнобарвну масу розкладіть по силіконових формах для кексів, накрийте пергаментом. Помістіть форми в духовку і випікайте суфле протягом 40 хвилин за температури 170 градусів.

Крок 5

Після випічки акуратно витягніть суфле з форм і дайте йому трохи охолонути.

Це дитяче суфле з індички не тільки потішить вашого малюка своїм м'яким смаком і яскравими кольорами, а й буде чудовим здоровим харчуванням.

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