Найістеричніші жінки за знаком Зодіаку

Астрологи назвали три знаки Зодіаку жінок, які не контролюють свої емоції в пориві люті. Ними рухає запальність і вогненний характер.

Деякі жінки мають дуже запальну натуру і можуть бурхливо реагувати на різні ситуації. Про найбільш істеричних жінок за знаком Зодіаку розповіла астрологиня OLGA STELLA.

Водолій

Жінка-Водолій потребує постійного емоційного допінгу. Якщо його не буде, стережіться: там, де інші жінки марніють, позбавлені чоловічої уваги, або навіть тихо плачуть у подушку, Водолії мстять сварками, сльозами й обіцянками піти просто зараз світ за очі. Тому цих жінок потрібно любити і цінувати, інакше буде непросто. І, до речі, щодо самої істерики — не потрібно намагатися задобрити обіцянками кращого життя, просто залиште Водолія в спокої, а коли прийде до тями, почніть доводити свої почуття не словами, а на ділі.

Лев

Леви страшні у своїй емоційній нестабільності. Всьому виною їхня запальність. Зараз вони ласкаві й милі, а через хвилину намагаються видряпати нещасному партнеру очі. І все через дурниці. Тобто це навколишні вважають причину істерики дурницею, самі ж Леви впевнені в зворотному. Вони занадто серйозно до всього ставляться і не сприймають знецінення їхніх почуттів.

Стрілець

Жінки, народжені під знаком Стрільця, також мають запальну натуру. Їх може зачепити навіть якась дрібниця. Тарілки битимуться, шибки тремтітимуть, але якщо з'ясується, що причини для скандалу не було, Стрілець завжди перепросить і сам не триматиме образ на інших. Представниці цього знаку і хотіли б мати менш вогненний характер, але в пориві емоцій не встигають себе зупинити.

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