Домашні батончики "Снікерс" без випічки та цукру: ідеальний перекус для ласунок

Батончики а-ля Snickers за цим рецептом стануть ідеальним вибором для перекусу на ходу або в офісі. Спробуйте і насолоджуйтеся кожним шматочком цього здорового десерту!

Домашні батончики за смаком не поступаються популярним солодощам Snickers. Вам більше не доведеться обирати між смаком і здоров'ям із цими домашніми батончиками, бо готуються вони без цукру та консервантів. Вам потрібно лише взяти якісні продукти, і насамперед — справжній чорний шоколад. Рецептом смачних і корисних батончиків поділився сайт Shuba.

Ці батончики не тільки чудові на смак, а й сповнені поживних речовин, у них багато магнію і цинку — дуже важливих мікроелементів для здоров'я організму. Це ідеальний вибір для тих, хто шукає здорову альтернативу звичайним солодощам!

Інгредієнти

фініки — 200 г;

пластівці вівсяні — 100 г;

сіль — за смаком;

арахіс — 70 г;

арахісове масло — 75 г;

чорний шоколад — 100 г;

ванільний екстракт — 0.5 ч. л.

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Приготування

Крок 1

Замочіть фініки в теплій воді на 15-30 хвилин. Після злийте воду в склянку, вона ще стане в пригоді. Подрібніть фініки ножем або в блендері, додайте арахісове масло, ванільний екстракт і сіль. Якщо маса надто густа і погано перемішується, додайте трохи води, яка залишилася після замочування фініків.

Крок 2

Прямокутну форму застеліть пергаментом або харчовою плівкою. Відокремте четверту частину фінікової маси, змішайте з меленими вівсяними пластівцями та розподіліть рівномірно у формі пластом завтовшки 1 см.

Крок 3

На цей шар насипте половину смаженого арахісу, викладіть фінікову масу, що залишилася, зверху посипте арахісом, що залишився. Накрийте майбутні батончики плівкою, добре притисніть і розрівняйте. Поставте в морозилку на півтори години.

Крок 4

Приготуйте глазур, розтопивши шоколад на водяній бані.

Крок 5

Розріжте заморожену масу на батончики, занурте кожен у шоколад і викладіть на решітку. Поставте решітку з готовими батончиками в прохолодне місце або в холодильник, щоб шоколад застиг.

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