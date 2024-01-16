6 овочів, які допоможуть схуднути, нормалізувати рівень холестерину й тиск

Метаболічний синдром — це стан, пов'язаний зі збільшенням ваги в області талії, підвищенням кров'яного тиску та високим рівнем холестерину. Але є овочі, які можуть стати вашими союзниками й допомогти у вирішенні цієї проблеми.

Метаболічний синдром ще називають синдромом інсулінорезистентності. Це група станів, які підвищують ризик розвитку діабету, ішемічної хвороби серця й інших проблем зі здоров'ям. Допомогти контролювати й запобігати цим станам може ваш раціон харчування. Дотримання поживної дієти, що включає ці 6 овочів, може стати вашим помічником у боротьбі з метаболічним синдромом. Про це пише Eating Well.

Фото: Anna Shvets: Pexels

Хоча метаболічний синдром доволі поширений у світі, на щастя, йому можна запобігти, змінивши свій спосіб життя. Деякі з найкращих способів підтримати метаболічне здоров'я включають регулярні фізичні вправи, підтримання здорової ваги та вживання продуктів, багатих на поживні речовини.

Згідно з оглядом, опублікованим 2020 року в журналі Nutrients, овочі поряд із фруктами є основним харчовим джерелом антиоксидантів і поліфенолів, які пов'язані з поліпшенням рівня інсуліну, крові та глюкози. До того ж овочі містять обмежену кількість натрію та жирів. Овочі корисні для людей із метаболічним синдромом завдяки вітамінам, мінералам і антиоксидантам, які містяться в них. За даними Центрів із контролю та профілактики захворювань, ці продукти також багаті на клітковину, яка допомагає регулювати рівень цукру в крові та покращувати чутливість до інсуліну.

"Найкращі овочі — це будь-які овочі, які вам подобаються. Хоча різноманітність є ключем до отримання достатньої кількості поживних речовин, зосередження уваги на овочах, які вам найбільше подобаються, допоможе збільшити споживання клітковини, що відіграє величезну роль у зниженні споживання калорій і рівня холестерину", — говорить спортивний дієтолог Дерек Ліптон. Ці овочі допоможуть підтримувати здоровий рівень цукру в крові, тиск і рівень холестерину.

Броколі

Фото: Freepik

Броколі має низьку калорійність і містить поживні речовини, які корисні для вашого метаболічного здоров'я. Вона містить сульфорафан, хімічну речовину, відому своїми протимікробними та протизапальними властивостями.

Артишоки

Артишоки є хорошим джерелом марганцю — мінералу, який відіграє важливу роль у метаболізмі глюкози та вуглеводів. Вони також є хорошим джерелом калію, що підтримує кров'яний тиск у нормі.

Капуста

Згідно з дослідженням 2022 року, опублікованим у журналі "Антиоксиданти", метаболічний синдром пов'язаний із окислювальним стресом, що підвищує ризик розвитку інших хронічних захворювань. Вітамін С, відомий антиоксидант, допомагає захистити організм від шкідливого впливу окисного стресу.

Якщо ви шукаєте овоч, багатий на антиоксиданти цього типу, зверніть увагу на капусту. Вона багата на клітковину, яка допомагає контролювати рівень цукру в крові та забезпечує відчуття ситості.

Шпинат

Фото: Freepik

Приготований шпинат має разючу користь для здоров'я. Із однієї порції ви можете отримати 19% необхідної норми кальцію, 33% денної норми заліза та 17% калію. Шпинат можна вживати цілий рік: у сезон — свіжий, а в холодну пору року — заморожений.

Перець чилі

У перці чилі міститься капсаїцин, який є причиною його інтенсивного та гострого смаку. Ця сполука має масу переваг: від допомоги в підвищенні рівня "хорошого" холестерину та зниження ризику хронічних захворювань, таких як діабет і високий кров'яний тиск, до забезпечення антиоксидантами.

Кале

Капуста кале багата на вітамін С, що допомагає боротися з окислювальним стресом. Цей овоч також містить велику кількість клітковини, яка допомагає уникнути стрибків рівня цукру в крові — частого наслідку метаболічного синдрому. Є багато способів додати цю листову зелень до свого раціону, наприклад, додавайте в салат або готуйте смузі.

"Капуста також багата на клітковину та поживні речовини, але вміст вітаміну К робить її одним із найкращих овочів для споживання. Вітамін К має протизапальні властивості, пов'язані з метаболічним синдромом. Деякі дослідження пов'язують цей вітамін із чутливістю до інсуліну", — каже Кетрін Гервасіо.

Читайте також:

Кардіологи назвали найкращі овочі та фрукти, які допоможуть знизити рівень холестерину

Високий рівень холестерину: 8 продуктів, яких потрібно уникати взимку

Захистити серце: 7 продуктів, які допоможуть знизити рівень холестерину

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.