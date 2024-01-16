Рибні тефтелі: рецепт корисної та ситної страви

Найкраще для котлет підійде філе минтая. Однак для їх приготування можна брати й будь-яку іншу рибу без кісточок.

Якщо хочеться чогось нового з риби, рекомендуємо приготувати для всієї родини рибні тефтелі. Вони виходять настільки смачними, що їх з апетитом з'їдять навіть діти. Що потрібно для цієї страви, розповіли в блозі "Кулінарія".

Рибні тефтелі

Інгредієнти:

філе минтая — 500 г;

цибуля — 120 г;

морква — 130 г;

томатна паста — 45 г;

масло — 15 г;

вівсяні пластівці — 2 ст. л;

соняшникова олія — 20 г;

борошно для панірування;

гаряча вода;

сіль, перець горошок, лавровий лист;

часник — 2-3 зубчики.

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Спосіб приготування:

Цибулю почистити, порізати дрібно. Моркву натерти на крупній тертці. На соняшниковій олії обсмажити цибулю дві хвилини, потім додати моркву і смажити до м'якості. Усе посолити, додати томатну пасту, 100 мл гарячої води, все перемішати і тушкувати близько трьох хвилин.

Перекласти готові овочі у форму для запікання. Розрівняти їх по всій площі дна.

У чашу блендера скласти філе, вівсяні пластівці, масло, посолити і перебити все в однорідну масу.

Сформувати тефтелі, обваляти їх у борошні, викласти у форму. Залити все гарячою водою, але щоб не повністю покрити тефтелі, додати лавровий лист, перець горошком і кілька розрізаних навпіл зубчиків часнику.

Відправляємо в духовку, розігріту до 180 градусів, на 40 хвилин.

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