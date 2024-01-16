Рибні тефтелі: рецепт корисної та ситної страви
Найкраще для котлет підійде філе минтая. Однак для їх приготування можна брати й будь-яку іншу рибу без кісточок.
Якщо хочеться чогось нового з риби, рекомендуємо приготувати для всієї родини рибні тефтелі. Вони виходять настільки смачними, що їх з апетитом з'їдять навіть діти. Що потрібно для цієї страви, розповіли в блозі "Кулінарія".
Рибні тефтелі
Інгредієнти:
- філе минтая — 500 г;
- цибуля — 120 г;
- морква — 130 г;
- томатна паста — 45 г;
- масло — 15 г;
- вівсяні пластівці — 2 ст. л;
- соняшникова олія — 20 г;
- борошно для панірування;
- гаряча вода;
- сіль, перець горошок, лавровий лист;
- часник — 2-3 зубчики.
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Спосіб приготування:
Цибулю почистити, порізати дрібно. Моркву натерти на крупній тертці. На соняшниковій олії обсмажити цибулю дві хвилини, потім додати моркву і смажити до м'якості. Усе посолити, додати томатну пасту, 100 мл гарячої води, все перемішати і тушкувати близько трьох хвилин.
Перекласти готові овочі у форму для запікання. Розрівняти їх по всій площі дна.
У чашу блендера скласти філе, вівсяні пластівці, масло, посолити і перебити все в однорідну масу.
Сформувати тефтелі, обваляти їх у борошні, викласти у форму. Залити все гарячою водою, але щоб не повністю покрити тефтелі, додати лавровий лист, перець горошком і кілька розрізаних навпіл зубчиків часнику.
Відправляємо в духовку, розігріту до 180 градусів, на 40 хвилин.
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