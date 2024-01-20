Такого ви ще не куштували: дуже душевний рецепт грузинського чахохбілі
Чахохбілі — це чудовий варіант для сімейної вечері чи обіду. Насичений смак і аромат цієї страви нікого не залишать байдужим за вашим столом!
Зігрійтеся цієї зими, приготувавши традиційну страву грузинської кухні — чахохбілі. Це ароматне куряче рагу, яке ідеально підходить для затишної вечері в колі сім'ї, коли за вікном сніг і мороз. Назву ця страва отримала від грузинського слова "хохобі", що перекладається як фазан. М'ясо цього птаха використовувалося в автентичному рецепті чахохбілі, але в наші дні його вже традиційно готують із курки. Рецептом грузинського чахохбілі поділився сайт Food&Mood.
Куряче м'ясо за цим рецептом тушкується в пряному соусі та виходить дуже ніжним, а його смак — насиченим. Готується страва нескладно, а результат точно потішить усіх любителів затишної домашньої їжі.
Інгредієнти:
- курка — 1,5-2 кг;
- цибуля — 3-4 головки;
- помідори — 4 шт;
- томатна паста — 2 ст. л.;
- гострий перець — 1 шт;
- часник — 4-5 зубчиків;
- аджика — 1 ч. л.;
- кінза — пучок;
- уцхо-сунелі та коріандр — по неповній ч. л.;
- рослинна олія — за смаком.
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Приготування
Крок 1
Розділіть курку на порційні шматки.
Крок 2
Дрібно наріжте цибулю і пасеруйте її до прозорості в сковороді на рослинній олії.
Крок 3
Помістіть курку в сотейник із товстим дном, додайте рослинну олію і посоліть. Тушкуйте на повільному вогні під кришкою близько 30 хвилин.
Крок 4
Додайте до пасерованої цибулі нарізані кубиками помідори і тушкуйте їх 3-4 хвилини.
Крок 5
Додайте томатну пасту і продовжуйте тушкувати ще кілька хвилин. Викладіть томатну заправку в сотейник до курки.
Крок 6
Подрібніть половину пучка кінзи. Додайте в сотейник аджику, кінзу, нарізаний гострий перець і тушкуйте ще 30-40 хвилин.
Крок 7
Наприкінці додайте уцхо-сунелі, коріандр і подрібнений часник. Посоліть за смаком, додайте кінзу, що залишилася, перемішайте, накрийте кришкою і вимкніть вогонь.
Крок 8
Дайте страві настоятися 15 хвилин перед подаванням.
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