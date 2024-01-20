Цей секретний рецепт молдавської мамалиги підкорив усіх: спробуйте його і дізнайтеся причину

У Молдавії кукурудзяна мамалига — це особлива гордість і національний символ. Її їдять у будь-який час і абсолютно з усім, але найчастіше до мамалиги подають бринзу, шкварки і яєчню-бовтунью.

Мамалига — це традиційна страва молдавської кухні. У чомусь вона схожа на італійську поленту або український банош, але має свою особливу традиційну подачу. Про те, як приготувати молдовську мамалигу розповів бессарабський канал "Готуємо для коханих".

Для приготування вам знадобиться казан і дерев'яна мішалка — ніяких силіконових лопаток і металевих ложок! А ще мамалигу потрібно без зупинки вимішувати, поки вона вариться. Тому в багатьох сім'ях приготування мамалиги — це чоловічий обов'язок.

Крім того мамалига перед подачею ріжеться на порційні шматки. І використовується для цього дерев'яний ніж або сувора нитка.

Інгредієнти:

кукурудза крупа — 2 склянки;

вода — 4 склянки;

вершкове масло — 50 г;

сало — 100 г;

яйця — 3 шт;

бринза — 100 г;

сіль — за смаком.

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Приготування

Крок 1

Поставте казан на плиту, влийте воду, додайте сіль.

Крок 2

Після закипання води почніть акуратно всипати кукурудзяне борошно, постійно помішуючи дерев'яною лопаткою або качалкою, щоб не було грудок і мамалига не підгоріла. Готуйте мамалигу на повільному вогні 15-20 хвилин.

Крок 3

Коли мамалига загусне, відокремте її від стінок казана холодною мокрою ложкою.

Крок 4

Залиште на вимкненій плиті ще на 15 хвилин, щоб каша добре запарилася.

Крок 5

Перевірте готовність: якщо каша не липне до качалки, мамалига готова.

Крок 6

Переверніть вміст каструлі на дерев'яну дошку, щоб вийшла красива півсфера.

Крок 7

Натріть на тертку солону витриману бринзу. Розтопіть вершкове масло.

Крок 8

Наріжте сало невеликими шматочками і витопіть жир на сковороді, щоб вийшли хрусткі шкварки. Викладіть їх в окрему миску без жиру.

Крок 9

На смальці, що залишився в сковороді, посмажте яйця, перемішуючи їх у процесі, щоб вийшли "кучеряві" грудочки омлету.

Крок 10

Наріжте мамалигу ниткою або дерев'яним ножем на порційні шматки. Полийте зверху топленим маслом. Викладіть навколо терту бринзу, і яєчню. Посипте зверху шкварками.

Подавайте смачнючу мамалигу до столу. Приємного апетиту!

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