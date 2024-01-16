"Забрали пояснення": Нацполіція відпустила зірку "X-Фактора", затриманого за "дивну поведінку"

Київські поліцейські змогли поговорити з Мацевком, якого затримали в Івано-Франківську. Затриманий так і не пояснив, чому два роки уникав правоохоронців.

16 січня зірка "Х-фактору" Андрій Мацевко залишив відділок в Івано-Франківську, у якому він перебував після затримання 7 січня. З чоловіком провели нетривалу бесіду та відпустили. Про рішення правоохоронців розповіли речниця патрульної поліції Івано-Франківській області Христина Мриглід та речник ГУ Національної поліції Івано-Франківській області Андрій Яцків у коментарі порталу zahid.net.

Патрульна поліція, затримавши Мацевко, передала його до рук працівникам Нацполіції, пояснила Мриглід. Після цього мали відбутись певні заходи, щоб з'ясуватись усі обставини ситуації.

Від Яцківа журналісти дізнались, що сталось з зіркою "Х-фактора" у відділку. Спершу з ним поспілкувались слідчі карного розшуку — "забрали пояснення". Після цього отримані матеріали надіслали правоохоронцям з Києва. Далі відбулась телефонна розмова: київські слідчі поговорили з затриманим. В підсумку чоловік опинився на волі.

"Оперативники карного розшуку відібрали у нього пояснення, матеріали скерували київським колегам, які проводять подальше досудове розслідування. Київські поліцейські з ним зв’язалися в присутності наших поліцейських. Його відпустили", — процитували журналісти речника Нацполіції.

На порталі зауважують, що Яцків не зазначив, чому затриманий уникав спілкування з правоохоронцями. Також не розповів, які саме питання цікавили слідчих.

На сторінці Facebook ГУ Нацполіції у Івано-Франківській області та на сторінці патрульної поліції регіону немає пояснень щодо інциденту з Андрієм Мацевко. На сторінці Instagram фігуранта також нічого не розповідається — останній опис опублікований 154 тижнів тому. На порталі МВС у списку розшукуваних осіб його прізвища на сьогодні немає.

Арешт Андрія Мацевко — деталі

Про арешт Мацевка стало відомо 8 січня. Згідно з повідомленнями івано-франківського видання "Галка", 7 січня 37-річного чоловіка на вулиці помітили патрульні поліцейські. Правоохоронцям його поведінка видалась "дивною", тому вони його затримали. Після перевірки по базах даних з'ясувалось, що з 2021 року він перебуває у розшуку: підозрюється у спробі використати підроблене пенсійне посвідчення у київському метро.

Раніше медіа писали про ще одну справу, яка стосується Андрія. Зокрема, у 2015 році його запідозрили у спробі насильства на 14-річним хлопчиком. Про якесь судове рішення чи продовження справи правоохоронці не повідомляли.

Андрій Мацевко — житель Івано-Франківська, який у 2011 році брав участь у шоу кастингу на шоу "Х-фактор". Під час виступу він виконав пісню "Смерека" і судді не дали йому можливість перейти на наступний етап відбору. Тим часом у мережі можна побачити реакцію українців на його виступ — є відео, які мають три мільйони переглядів.

Нагадуємо, у січні 2024 року Фокус писав про групу зірок українського шоу-бізнесу, які змінили свою творчість під час війни.