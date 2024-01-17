17 січня 2024 року: Антонів день — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не потрібно торкатися гострих предметів. Тепла погода цього дня — до сильних морозів.

Що сталося цього дня:

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святого Антонія. У народі це свято називають днем Антонія-зимника або Антоніни-половини, бо вважалося, що половина зими вже позаду.

Що не можна робити 17 січня:

готувати та вживати в їжу бобові — можуть бути проблеми зі здоров'ям;

виконувати важку фізичну роботу;

вишивати, шити, в'язати;

торкатися гострих предметів.

Народні прикмети та повір'я:

тепла погода — до сильних морозів;

відлига — до ранньої весни;

якщо сонце з'явилося опівдні — весна скоро прийде, а якщо весь день йде сніг, чекайте пізньої весни;

вночі хмарно — до гарного врожаю зернових;

місяць із круглими рогами — до ясної погоди;

тихий і ясний день — до затяжних морозів.

День ангела святкують:

Антоній, Антоніна, Ахіла, Віктор, Георгій, Іван, Мартирій, Павло, Феодосій.

Народилися сьогодні:

1899 рік — Аль Капоне (Альфонсе Габріель Капоне; пом. 1947), американський мафіозі, глава великої чиказької банди;

1942 рік — Мухаммед Алі (при нар. Кассіус Марселлус Клей-молодший; пом. 2016), американський боксер, олімпійський чемпіон (1960), абсолютний чемпіон світу у важкій вазі;

1962 рік — Джим Керрі, канадо-американський актор, комік, сценарист, продюсер, лауреат "Золотого глобуса";

1964 рік — Мішель Обама, перша леді США у 2009-2017, дружина Барака Обами;

1987 рік — Олександр Усик, український боксер-професіонал, олімпійський чемпіон (2012), чемпіон світу та Європи.

А також у цей день:

1912 рік — британський мандрівник Роберт Скотт досяг Південного полюса через місяць після того, як там побувала експедиція норвезького дослідника Руаля Амундсена;

1917 рік — США купують у Данії Віргінські острови за 25 млн $;

1920 рік — У США набув чинності сухий закон.