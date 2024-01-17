17 січня 2024 року: Антонів день — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не потрібно торкатися гострих предметів. Тепла погода цього дня — до сильних морозів.
Що сталося цього дня:
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святого Антонія. У народі це свято називають днем Антонія-зимника або Антоніни-половини, бо вважалося, що половина зими вже позаду.
Що не можна робити 17 січня:
- готувати та вживати в їжу бобові — можуть бути проблеми зі здоров'ям;
- виконувати важку фізичну роботу;
- вишивати, шити, в'язати;
- торкатися гострих предметів.
Народні прикмети та повір'я:
- тепла погода — до сильних морозів;
- відлига — до ранньої весни;
- якщо сонце з'явилося опівдні — весна скоро прийде, а якщо весь день йде сніг, чекайте пізньої весни;
- вночі хмарно — до гарного врожаю зернових;
- місяць із круглими рогами — до ясної погоди;
- тихий і ясний день — до затяжних морозів.
День ангела святкують:
Антоній, Антоніна, Ахіла, Віктор, Георгій, Іван, Мартирій, Павло, Феодосій.
Народилися сьогодні:
1899 рік — Аль Капоне (Альфонсе Габріель Капоне; пом. 1947), американський мафіозі, глава великої чиказької банди;
1942 рік — Мухаммед Алі (при нар. Кассіус Марселлус Клей-молодший; пом. 2016), американський боксер, олімпійський чемпіон (1960), абсолютний чемпіон світу у важкій вазі;
1962 рік — Джим Керрі, канадо-американський актор, комік, сценарист, продюсер, лауреат "Золотого глобуса";
1964 рік — Мішель Обама, перша леді США у 2009-2017, дружина Барака Обами;
1987 рік — Олександр Усик, український боксер-професіонал, олімпійський чемпіон (2012), чемпіон світу та Європи.
А також у цей день:
1912 рік — британський мандрівник Роберт Скотт досяг Південного полюса через місяць після того, як там побувала експедиція норвезького дослідника Руаля Амундсена;
1917 рік — США купують у Данії Віргінські острови за 25 млн $;
1920 рік — У США набув чинності сухий закон.