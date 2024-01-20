Терміново спробуйте цей десерт у келиху: ваше уявлення про солодке вже не буде колишнім
Шукаєте рецепт найсмачнішого десерту? Тоді це для вас — чудовий чізкейк, що тане в роті. Ви можете готувати його в будь-яку пору року легко і швидко.
Цей дивовижний десерт — чізкейк у келиху — справжній кулінарний витвір мистецтва, що поєднує в собі різні текстури та смаки. Основою служать хрусткі вафлі, на які викладається ніжний вершковий шар. Завершує десерт шар компоте з червоних ягід, який надає цьому кондитерському витвору мистецтва свіжість і невелику кислинку. Цей десерт ідеально підходить для особливих випадків або просто як вишуканий спосіб порадувати себе та близьких. Рецептом десерту поділився сайт "Я Шеф-кухар".
Інгредієнти:
- вафлі — 300 г;
- вершкове масло — 100 г;
- згущене молоко — 1 банка;
- вершковий сир — 1 пачка;
- вершки — 400 мл;
- безбарвний желатин — 5 аркушів;
- червоні ягоди — 300 г;
- цукор — 350 г.
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Приготування
Крок 1
Приготуйте компоте з червоних ягід. На сковорідку викладіть червоні ягоди та цукор. Ягоди підійдуть як свіжі, так і заморожені. Доведіть до кипіння, ретельно помішуючи. Варіть до загустіння, зніміть з вогню і дайте охолонути.
Крок 2
Подрібніть вафлі на крихту, змішайте з розм'якшеним маслом і викладіть на дно скляного келиха. Вирівняйте поверхню і добре притисніть вафельний шар, щоб він ущільнився. Поставте в холодильник для застигання.
Крок 3
Желатинові листи залийте холодною водою, потім розтопіть на водяній бані або в мікрохвильовій печі, не доводячи до кипіння.
Крок 4
Вершки збийте зі згущеним молоком і сиром до консистенції крему. Додайте розтоплений желатин тонкою цівкою, не перестаючи збивати крем. Розлийте вершково-сирну масу по келихах на вафельну основу і приберіть у холодильник для застигання.
Крок 5
Коли чізкейк застигне, викладіть зверху шар компоте з ягід і дайте охолонути перед подачею.
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