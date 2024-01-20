Не пропустіть рецепт нового фаворита серед супів: як зробити шедевр із зеленого горошку

Є кілька варіантів приготування цього напрочуд смачного супу, але особливої родзинки йому надає карамелізована морква. Цей суп припаде до смаку і дітям, і дорослим.

Виявляється, крем-суп із зеленого горошку може бути справжнім кулінарним відкриттям! Особливо смачно він виходить із копченим лососем або сьомгою. Але сьогоднішній фаворит — це версія з карамелізованою морквою, яка додає супу неповторного карамельного смаку. Рецептом смачного суп-пюре із зеленого горошку поділився сайт Smachno.in.ua.

Моркву для цього рецепта потрібно нарізати слайсами й обсмажити на вершковому маслі з додаванням дрібки цукру. Це буде дуже смачно і незвично! І найприємніше — цей суп обов'язково сподобається дітям. Приготуйте його і переконайтеся в цьому самі.

Інгредієнти:

зелений горошок (свіжий, заморожений або консервований) — 250 г;

ріпчаста цибуля — 50 г;

часник — 1 зубчик;

вершкове масло — 50 г;

вершки 20% — 30 мл;

овочевий, курячий бульйон або вода — 350-400 мл;

сіль, чорний мелений перець — за смаком;

копчений лосось або підсмажена на вершковому маслі морква — для подачі;

свіжа зелень для прикраси — за бажанням.

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Приготування

Крок 1

Поріжте цибулю кубиками та подрібніть часник.

Крок 2

У каструлі розтопіть вершкове масло й обсмажте на ньому цибулю з часником до прозорого стану.

Крок 3

Додайте горошок і на середньому вогні готуйте, помішуючи, 5 хвилин.

Крок 4

Потім у каструлю влийте воду або бульйон, доведіть до кипіння, посоліть, поперчіть, накрийте кришкою і варіть на невеликому вогні близько 10 хвилин.

Крок 5

Подрібніть суп блендером до пюреподібного стану. Якщо хочете отримати ніжнішу консистенцію, протріть суп через сито.

Крок 6

Знову доведіть суп до кипіння, додайте вершки, перемішайте і розлийте по порційних тарілках.

Крок 7

Подавайте суп зі шматочком копченого лосося або з підсмаженою на вершковому маслі морквою, згорнувши їх у вигляді трояндочки.

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