Смачно, швидко та корисно: салат з тунцем та рисом

Тунець робить навіть найпростіше поєднання інгредієнтів цікавішим. При цьому страви не стають складнішими і не дорожчають суттєво.

Український шеф-кухар та ресторатор Євген Клопотенко ділиться рецептом корисного салату з тунцем та рисом.

ІНГРЕДІЄНТИ:

100-150 г відвареного рису (30-40 г сухого);

90 г консервованого тунця (1 банка);

2 листи норі;

2 томати.

Читайте також:

Рецепт вінегрету з авокадо та горіхами.

Рецепт караїмських пиріжків з картоплею.

Рецепт галушок із сирним соусом.

Для початку відварюємо 30-40 г рису: промиваємо його кілька разів, перекладаємо у сотейник, заливаємо водою в пропорції 1:2 та солимо. Варимо 5 хвилин після закипання, вимикаємо вогонь і залишаємо доварюватися під кришкою ще на 15 хвилин.

Листи норі нарізаємо на смужки та змішуємо в мисці з 90 г тунця. Якщо у нас тунець великими шматками, потрібно трішки розімнути його чи нарізати. Після цього 2 томати нарізаємо кубиком.

У салатну миску перекладаємо готовий рис, додаємо тунець і томати. Легенько все мішаємо та подаємо до столу.

Читайте також:

Рецепт домашнього квасу.

Рецепт салату з морквою та капустою.

Рецепт салату з куркою та ананасами.