Листкові пиріжки з шинкою, сиром і помідорами: простий рецепт дуже смачної закуски
Пиріжки з листкового тіста ідеально підходять для пікніків і перекусів на роботі. Поєднання шинки, сиру і помідорів укупі з листковим тістом забезпечить задоволення від кожного укусу.
Ароматні листкові пиріжки з шинкою, сиром і помідорами — це чудова страва для швидкого перекусу або затишної сімейної вечері. Вони легко готуються і обов'язково сподобаються всім любителям смачної та ситної випічки, пише Smak.
Інгредієнти:
- готове листкове тісто — 500 г;
- шинка — 200 г;
- твердий сир — 150 г;
- помідори — 2 штуки;
- яйце куряче (для змащування) — 1 штука;
- орегано або інші трави — за смаком;
- сіль, перець — за смаком.
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Приготування:
Крок 1. Розморозьте листкове тісто відповідно до інструкції на упаковці.
Крок 2. Наріжте шинку і помідори тонкими скибочками, сир наріжте на тонкі пластини або натріть на крупній тертці.
Крок 3. Розкачайте тісто і наріжте на прямокутники або квадрати.
Крок 4. На кожен шматочок тіста викладіть шинку, помідори та сир. Посипте спеціями, сіллю та перцем за смаком.
Крок 5. Акуратно згорніть тісто з начинкою, щоб вийшли пиріжки.
Крок 6. Збийте яйце і змастіть ним пиріжки.
Крок 7. Викладіть пиріжки на деко, застелене пергаментним папером.
Крок 8. Випікайте в попередньо розігрітій до 200°C духовці протягом 15-20 хвилин до золотистого кольору.
Подавайте готові листкові пиріжки з шинкою, сиром і помідорами гарячими. Вони стануть чудовим доповненням до вашого обіду або вечері.
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