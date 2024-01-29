Листкові пиріжки з шинкою, сиром і помідорами: простий рецепт дуже смачної закуски

Пиріжки з листкового тіста ідеально підходять для пікніків і перекусів на роботі. Поєднання шинки, сиру і помідорів укупі з листковим тістом забезпечить задоволення від кожного укусу.

Ароматні листкові пиріжки з шинкою, сиром і помідорами — це чудова страва для швидкого перекусу або затишної сімейної вечері. Вони легко готуються і обов'язково сподобаються всім любителям смачної та ситної випічки, пише Smak.

Інгредієнти:

готове листкове тісто — 500 г;

шинка — 200 г;

твердий сир — 150 г;

помідори — 2 штуки;

яйце куряче (для змащування) — 1 штука;

орегано або інші трави — за смаком;

сіль, перець — за смаком.

Читайте також:

Слойки зі шпинатом і сиром фета: простий рецепт святкової закуски

Картопляний суп: рецепт ситної зимової страви

Тушкований хек з овочами: простий рецепт на кожен день

Приготування:

Крок 1. Розморозьте листкове тісто відповідно до інструкції на упаковці.

Крок 2. Наріжте шинку і помідори тонкими скибочками, сир наріжте на тонкі пластини або натріть на крупній тертці.

Крок 3. Розкачайте тісто і наріжте на прямокутники або квадрати.

Крок 4. На кожен шматочок тіста викладіть шинку, помідори та сир. Посипте спеціями, сіллю та перцем за смаком.

Крок 5. Акуратно згорніть тісто з начинкою, щоб вийшли пиріжки.

Крок 6. Збийте яйце і змастіть ним пиріжки.

Крок 7. Викладіть пиріжки на деко, застелене пергаментним папером.

Крок 8. Випікайте в попередньо розігрітій до 200°C духовці протягом 15-20 хвилин до золотистого кольору.

Подавайте готові листкові пиріжки з шинкою, сиром і помідорами гарячими. Вони стануть чудовим доповненням до вашого обіду або вечері.

Читайте також:

Тушкований хек з овочами: простий рецепт на кожен день

Риба, запечена з картоплею: рецепт легкої та дуже смачної вечері

Смачна вечеря за півгодини: філе минтая в лаваші з соусом