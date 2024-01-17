Ніжна випічка: рецепт гарбузових кексів

Гарбуз робить випічку ніжнішою, соковитішою та ще більш смачною. Він яскравий, корисний та універсальний.

Український шеф-кухар та ресторатор Євген Клопотенко розповідає, як приготувати смачну випічку з гарбузовим присмаком.

ІНГРЕДІЄНТИ:

400 г гарбуза;

3 яйця;

100 г цукру;

дрібка солі;

250 г манки;

100 г вершкового масла;

100 г сметани;

10 г розпушувача;

20 г масла (для змащування форми);

1-2 ст. л. манки (для підготовки форми).

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Для початку 400 г гарбуза промиваємо, чистимо від шкірки та натираємо на дрібну терку.

Збиваємо 3 яйця з цукром до білого кольору в окремій мисці, додавши після цього 100 г розм'якшеного вершкового масла та добре перемішавши. Поступово додаємо 250 г манки, 10 г розпушувача, дрібку солі та 100 г сметани. Ретельно вимішуємо тісто.

Вмикаємо духовку розігріватися до 180 градусів. Додаємо в тісто натертий гарбуз і ще раз все добре мішаємо. Форму для кексу змащуємо 20 г вершкового масла та присипаємо 1-2 ст. л. манки. Розподіляємо манку рівномірним шаром по дну та боках форми, а надлишок висипаємо.

Викладаємо тісто у форму та випікаємо кекс 45 хв при температурі 180 градусів до красивої рум'яної скоринки. Готовність можна перевірити за допомогою дерев'яної шпажки: якщо вона суха та без шматочків сирого тіста — страва готова.

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