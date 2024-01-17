Секрети молодості: 5 щоденних звичок, які подовжать ваше життя

Напевно кожен мріє про те, щоб дожити до глибокої старості, зберігши здоров'я та гостроту розуму. Дослідники довголіття поділилися ключовими моделями поведінки, які можуть збільшити тривалість вашого життя.

Збереження здоров'я і когнітивних функцій з віком — основна мета більшості людей. Існує група людей, відома як "суперстарці", якій вдається домогтися цього протягом усього життя і навіть у більш пізні роки. Термін SuperAgers був створений дослідниками з Північно-Західного університету, які визначають його як "дорослих людей, старших за 80 років, які володіють об'ємом пам'яті людей, які щонайменше на три десятиліття молодші". Експерти підкреслюють, що суперейджери — це не те саме, що довгожителі, головна їхня відмінність полягає в мозку. Дослідження показують , що мозок супереджерів нагадує мозок набагато молодших людей. Про це пише Нuffpost.

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Тамар Гефен , доцент Месуламського центру когнітивної неврології та хвороби Альцгеймера при Медичній школі Файнберга, зазначила, що "немає особливого трюку, щоб стати суперстарою людиною — принаймні поки що". "Як і більшість вікових траєкторій або умов життя, це поєднання біології, довкілля та особистої активності", — сказала вона.

Однак, на думку доцента кафедри геронтології Університету Південної Каліфорнії Дженніфер Ейлшир деякі супервікові люди можуть мати певні якості .

"Ми думаємо про суперстарших людей... як про людей, які досягли 85-річного віку, тобто їхня тривалість життя перевищує типову або середню тривалість життя для... їхнього оточення", — сказала Ейлшир. "Для нас SuperAger — це не просто довгожитель. Це також той, хто підтримує досить високий рівень фізичного, когнітивного, психологічного та соціального благополуччя".

Дослідники підкреслюють, що не існує прямого шляху до того, щоб стати SuperAger. При цьому є деякі позитивні звички, які ви можете перейняти в них, щоб поліпшити свої когнітивні та фізичні функції.

Регулярно рухайтеся

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"Багато досліджень показують, що щоденні рухи тіла пов'язані як із довголіттям, так і зі здоровим старінням", — каже Ейлшир. "Однак я не використовую слово "вправи", тому що думаю, що у всіх нас є конотація з вправами, такими як відвідування тренажерного залу, біг або щось на кшталт цього. Але це можуть бути просто заняття, такі як садівництво, рукоділля або робота по дому".

Навіть ходьба вважається рухом, і Ейлшир додає, що для людей SuperAger важливо уникати малорухливого способу життя.

"Нам усім трохи складно уникнути сидячого способу життя — більшість із нас працюють за комп'ютером", — сказала вона. "Але вони дуже фізично активні і займаються цим усе своє життя".

Більше спілкуйтеся

За словами Ейлшир, люди, які добре старіють, регулярно спілкуються, проводять час із друзями, сім'єю, займаються волонтерством, працюють та підтримують соціальні зв'язки з колегами.

Дослідження показують, що люди із сильними соціальними зв'язками живуть довше і мають краще когнітивне та фізичне здоров'я.

Контролюйте стрес

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Життя сучасної людини сповнене стресу, але підтримання гостроти розуму і тіла означає зниження непотрібного стресу за всяку ціну.

"Деякі супервікові люди здебільшого говорили: "Я не втручався в драми інших людей і намагався не сильно злитися та не піддаватися сильному стресу", — зазначає Ейлшир. "Я знаходжу вражаючим те, що вони, принаймні, уникали стресу настільки, наскільки могли — вони не створювали собі стрес".

Стимулюйте роботу мозку

За словами Ейлшир, когнітивна стимуляція важлива і для здорового старіння, і є багато способів активувати роботу мозку навіть у віці.

"Ви ніколи не будете занадто старі, щоб вивчити нову мову, освоїти новий спосіб гри на інструменті або зробити щось, що справді кидає вам виклик когнітивно або розумово", — сказала вона.

Однак важливо робити це в задоволення, якщо якесь завдання, наприклад розгадування кросворду, викликає паніку, варто це відкласти.

Робіть те, що приносить вам щастя

Ґрунтуючись на опублікованій науковій літературі, а також на людях SuperAgers, Ейлшир резюмувала, що ці здорові люди похилого віку — це "люди, які роблять те, що змушує їх почуватися щасливими і задоволеними".

Гефен також зазначив, що: "Залежно від того, чи є в людини така розкіш, одна з рекомендацій — займатися діяльністю, яка є захопливою, приносить задоволення, мотивує і не викликає стресу".

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