Неможливо встояти: секрети ідеального тарта з грушею та камамбером

Це легкий і швидкий пиріг. Лише півгодини — і ароматне диво готове до подачі. Приготуйте та відчуйте справжній смак Франції.

Відкритий пиріг із грушею та сиром камамбер — це кулінарна перлина французької кухні. Унікальне поєднання хрусткого листкового тіста, солодкої груші та ніжного сиру камамбер робить його смак дуже яскравим і насиченим. А чебрець, мед і волоські горіхи додають пікантних ноток цьому чудовому тарту. Рецептом цього французького пирога поділився сайт "ЯБ Поїла".

Інгредієнти:

тісто листкове бездріжджове — 300 г;

груша — 1 шт;

сир камамбер — 180 г;

волоські горіхи — 20 г;

яйце куряче — 1 шт;

сушений чебрець — 1 щіпка;

мед — 1 ст. л.

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Приготування

Крок 1

Виберіть соковиту та солодку грушу. Розріжте її навпіл, видаліть насіння і наріжте тонкими скибочками.

Крок 2

Волоські горіхи подрібніть не надто дрібно.

Крок 3

Наріжте сир камамбер тонкими довгими скибочками.

Крок 4

Використовуйте готове листкове тісто або приготуйте самостійно. Розкачайте його на пергаменті, злегка посипаному борошном, до середньої товщини. На тісті зробіть надрізи по колу, не доходячи до країв.

Крок 5

Чергуйте шари груш і камамбера на тісті.

Крок 6

Посипте тарт чебрецем.

Крок 7

Додайте подрібнені волоські горіхи.

Крок 8

Змастіть краї тарта збитим яйцем.

Крок 9

Випікайте в духовці, розігрітій до 200 градусів, протягом 20-30 хвилин, поки пиріг не підрум'яниться.

Крок 10

Готовий пиріг полийте медом.

Тарт із грушею та камамбером ідеально підходить як для святкового, так і для повсякденного столу. Подавайте його гарячим і насолоджуйтеся кожним шматочком!

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