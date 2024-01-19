Розвиток пивної культури та історії Дніпра від MOVA: в місті відкрили музей та презентували книгу

Команда пивоварні MOVA з Дніпра наприкінці минулого року презентувала книгу про історію пивоваріння в місті та відкрила тематичний музей. В ньому зібрали історії та експонати про три епохи пивоваріння та споживання пива у м. Дніпро: часи Катеринославу, часи Радянського Союзу та сучасності.

Наприкінці 2023 року презентація книги MOVA про історію пивоваріння в Дніпрі об`єднала усіх шанувальників галузі та історії у ресторані Пивний Простір.

Кажуть, хто не знає своєї історії — не має майбутнього. Саме так вважає команда MOVA з Дніпра. Тому, ще на самому початку побудови пиварні, заклали для себе ідею розвитку та підтримки рідного краю.

"З початку, на базі ресторану Пивний Простір, був побудовам музей історії пива Дніпра. В якому зібрали історії та експонати про три епохи пивоваріння та споживання пива у м. Дніпро: часи Катеринославу, часи Радянського Союзу та сучасності. Серед найбільш цікавих експонатів ми маємо пляшки з епохи Катеринослава, яким понад 100 років, діжку, якій майже 150 років, в ній носили пиво з собою. По суті – це пиво з собою XIX століття. Також дуже багато цінних артефактів різних епох міста представлені у музеї пива Дніпра на пивоварні MOVA", — Михайло Брикайло, екскурсовод музею пива на пивоварні MOVA.

Спочатку інформацію та артефакти підшукували саме для музею, але згодом, разом з істориками та пивоварами, почали систематизувати інформацію у друковане видання. Так з`явилась ідея написання книги "Історія пивоваріння в Дніпрі", яка стала продовженням розвитку пивної культури та історії Дніпра.

"Це була достатньо незвична робота і достатньо важка, тому що якщо ми говоримо про матеріал, як він зберігався в нашій історії про цю індустрію, то для ХІХ сторіччя і ХХ сторіччя — він абсолютно різний. Мені було дуже цікаво дослідити саме отак, дечому закрито цю індустрію і потім ниточки від неї по сімейно родинним лініям, по історичним віхам та епохам. В принципі, це таке первинне для мене дослідження. Я маю надію, що його буду продовжувати, тому що там ще залишилось багато цікавого", — Юрій Фанигін, історик, співавтор книги "Історія пивоваріння в Дніпрі".

Працюючи над книгою, автори по крихтах збирали інформацію про пивоваріння з архівних документів, періодичних видань, статистичних даних, спогадів. Як і де варили, продавали й споживали найпопулярніший пінний напій мешканці Катеринослава — Дніпропетровська — Дніпра? Яку роль відігравало пиво у житті міста та його мешканців? Та як місто впливало на розвиток пивоваріння?

Пивоваріння в Дніпрі й справді дуже цікава історія. Метою написання книги не є спроба агітувати пити пиво, а навпаки – ознайомитись з історією, розвитком культури та становленням пивних традицій. Адже пивоваріння з давніх-давен це не про алкоголь, це про ремесло.

"Ми будували MOVA не просто як пивоварню, а як місце, куди можна приїхати, скуштувати напій, познайомитись ближче з пивоварінням та його традиціями. Одна з цінностей нашої компанії що ми із Дніпра. Тому ми активно приймаємо участь у соціальному житті міста, намагаємось розвивати його та дарувати подарунки до Дня народження. Одним з таких подарунків стало пиво Дніпро. Воно поєднує кожен куточок Дніпра, а смак ми обирали шляхом сліпої дегустації разом з дніпрянами та гостями міста", — Богдан Точка, головний пивовар MOVA.

Історія пивоваріння в Дніпрі – це поєднання традицій, культури та сучасних тенденцій. Для MOVA дуже важливо не тільки зберегти багату пивоварну історію нашого регіону, а й активно писати нові сторінки в книзі українського пивоваріння. І саме книга "Історія пивоваріння в Дніпрі" стала наступним внеском в підтримку історії та традицій рідного краю. Залученими до створенні цієї книги була дуже велика команда людей, але хто як не MOVA знають, що досягти результату можна тільки разом.

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